Rai, weekend in compagnia di Pino Strabioli

Nuovo weekend in compagnia di Pino Strabioli. Si comincia domattina alle 6, con il Caffè di Rai1, presentato con Roberta Ammendola. Domani ci saranno nomi importanti dello spettacolo e della cultura ad impreziosire il programma. Come sempre ci saranno artisti e intellettuali che presenteranno il loro mondo creativo. Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola, il giornalista, autore e conduttore televisivo, vaticanista del Tg1, Ignazio Ingrao, autore del libro “L’Osservatore – Trentacinque anni di storia della Chiesa nelle carte private di Mario Agnes””. E ancora, l’attore e regista Geppy Gleijeses, che si racconterà attraverso le fotografie di Tommaso Le Pera, contenute nel volume “Il teatro di Geppy Gleijeses”. Ospite al “Caffè” anche la regina delle commedie brillanti, Paola Quattrini, attualmente a teatro con lo spettacolo di Pietro Garinei “Oggi è già domani” e, in occasione della “Settimana Rai dedicata ai beni culturali, l’ambasciatore del FAI, l’attore Alessio Boni, attualmente protagonista della fiction di Rai1 “La compagnia del cigno 2”. Domenica su Rai Radio2, dalle 12, ci sarà il gradito ritorno della trasmissione Grazie dei fiori. E’ il classico programma Strabioli-style fatto di musica e racconti. Nella prossima puntata ascolterete Caparezza e il giovane rapper Merrick