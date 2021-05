Pif e Isabella Ragonese a La Valigia dell’attore

In attesa di svelare il programma, la Valigia dell’attore conferma le date della diciottesima edizione e annuncia i ‘conduttori‘. L’appuntamento annuale di approfondimento sull’arte della recitazione intitolato a Gian Maria Volonté si svolgerà dal 28 luglio all’1 agosto sull’isola di La Maddalena. A presentare le serate, sul palco della Fortezza I Colmi, saranno Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, regista, scrittore e conduttore radiofonico, e il giornalista e critico Fabio Ferzetti. Isabella Ragonese invece, con la collaborazione del professor Fabrizio Deriu, condurrà l’undicesima edizione del ValigiaLab, il laboratorio residenziale gratuito sulle tecniche di recitazione con la partecipazione della Scuola d’Arte cinematografica “Gian Maria Volonté”. Il ValigiaLab, che seguirà alle giornate del festival, avrà luogo a Caprera dal 2 al 9 agosto e sarà intitolato “Calibano libero! Alleniamo le debolezze”. Spiega Isabella Ragonese: “vorrei che questo incontro/laboratorio fosse uno spazio sicuro dove sperimentare i propri naufragi, i punti deboli sui quali lavorare. Perché sono questi punti che ci rafforzano e ci rendono unici. E purtroppo si hanno sempre meno tempo e occasioni per approfondirli. Lavorare su questo è fare un po’ come Prospero che, ne La tempesta shakespeariana, alla fine libera il suo Calibano…”. Il bando per le candidature di partecipazione alle selezioni, rivolto a giovani provenienti dalle maggiori scuole di cinema e di teatro italiane, è pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione. La valigia dell’attore, organizzata dall’Associazione Quasar e diretta da Giovanna Gravina Volonté e Fabio Canu, è parte integrante della rete di festival delle Isole Minori della Sardegna denominata Le isole del cinema, insieme a Una notte in Italia (Tavolara), Pensieri e parole (Asinara) e Creuza de Mà (Carloforte).

