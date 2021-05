Marino Bartoletti, la rivelazione a “Oggi è un altro giorno”: «Ho avuto un tumore, forse ce l’ho ancora». Bortone commossa

Marino Bartoletti è stato ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” dove ha raccontato la sua lotta con la malattia. Marino Bartoletti infatti ha confessato di lottare contro un tumore: “L’ultima volta che ho pianto – ha raccontato Bartoletti – è abbastanza recente, vengo da un problema personale piuttosto complicato. So che vuoi spezzare il diaframma del mio dolore”.

Marino Bartoletti a “Oggi è un altro giorno”: “Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora”

Marino Bartoletti, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” ha parlato per la prima volta della sua lotta contro un tumore: “Ho avuto un tumore – ha fatto sapere a Serena Bortone, visibilmente commossa dal suo racconto – e forse ce l’ho ancora. Ho molto pudore nel dire questo, ma è giusto che si sappia. Una cosa scoppiata alla fine della scorsa estate e che per fortuna è stato preso per tempo. Però non possiamo essere figli sempre della fortuna, né pensare che sono cose che capitano agli altri. Devo benedire 4 angeli Eugenio, Carlo, Giovanni e Marinella che hanno anche cognomi e titoli professionali, perché mi sono stati di grande aiuto. Mi sono messo in buone mani e noi dobbiamo favorire le persone che ci aiutano. Ho avuto 6 mesi di terapie importanti e due di radioterapia, la prima cosa che mi sono regalato è stato venire da te, a parlare di Sanremo”. Per combattere la malattia Marino Bortoletti ha utilizzato quanto imparato dallo sport: “Rispetto a questa cosa, quando l’ho scoperta non ho provato rabbia, ma ho voluto mettere in pratica quello che lo sport mi ha insegnato, a combattere fino al novantesimo. Sogno un’estate con le persone che mi vogliono bene e di mettere da via questa parte oscura della mia vita. Desidero riacquistare tutta la serenità che penso di meritare”.

Leggo.it