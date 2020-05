William e Harry hanno ripreso i rapporti: pace fatta tra i due Principi?

Dopo la lite, sembrerebbe che William e suo fratello Harry abbiano ripreso i rapporti. Scopriamo cosa avrebbe spinto i due Principi a fare la pace

Da mesi come ben sappiamo numerose sono le tensioni tra William e suo fratello Harry. I due Principi, da sempre molto legati, a causa di diverse incomprensioni e tensioni si sono ad un tratto allontanati, finendo al centro del gossip e del pettegolezzo. Nonostante non siano ben chiare le ragioni della lite, sembrerebbe che dietro ci sia Meghan Markle, consorte del secondo genito di Lady Diana del Principe Carlo. La Duchessa di Sussex e suo marito infatti non riuscendo più sopportare le pressioni della vita di palazzo hanno deciso di divorziare dalla Royal Family inglese, iniziando una nuova vita in America, lasciandosi così il passato alle spalle.

Tuttavia però sembrerebbe che la lontananza abbia fatto bene a William e Harry. Secondo l’esperta reale Katie Nicholl infatti, pare che i due Principi abbiano ripreso i rapporti. Ma cosa ha spinto il Duca di Cambridge e il Duca di Sussex a fare la pace? Intervistata da ET la Nicholl risponde anche a questo. Sembrerebbe che a riunire i due fratelli sia stato lo stato di salute del Principe Carlo, loro padre, che qualche settimana fa si è ammalato di Coronavirus. Ad oggi però il figlio della Regina Elisabetta sta bene, ed ha ripreso la sua vita di sempre. Nel frattempo William e suo fratello hanno ripreso i contatti telefonici, e nelle ultime settimane, in occasione del compleanno di Archie e di quello di Charlotte e di Louis, i due si sono anche videochiamati. Questo che dichiara la Nicholl in merito:

“Ci sono state chiaramente alcune spaccature piuttosto importanti nella loro relazione. Ma le cose sono migliorate e so che William e Harry sono ora in contatto telefonico. Penso che il fatto che il principe Carlo non sia stato bene li abbia costretti a prendere il telefono in mano e a tornare in contatto. Penso che ci sia un senso di sollievo da entrambe le parti, il grande dramma è ormai un ricordo del passato.”

