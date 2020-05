Jennifer Lopez: sua figlia Emme ha scritto un libro di preghiere. Titolo e quando esce

Sui social Jennifer Lopez ha svelato che sua figlia Emme ha scritto un libro di preghiere. Ecco il titolo, quando esce e tutti i dettagli in merito

Solo lo scorso febbraio, come ricorderemo, Jennifer Lopez è stata la protagonista insieme a Shakira dell’Halftime Show durante il Super Bowl 2020. Le due artiste si sono esibite con le loro più grandi hit, conquistando ancora una volta il cuore del pubblico. Proprio durante la performance di JLo a salire sul palco con lei è stata niente che meno che sua figlia Emme, di soli 12 anni. La ragazzina, nata dall’amore con Marc Anthony, da sempre desidera un futuro nella musica e quale migliore occasione dunque per il suo debutto? Tuttavia sembrerebbe che le doti canori non siano le uniche qualità della piccola Emme.

Proprio qualche ora fa infatti, con un post sui social, Jennifer Lopez ha svelato che sua figlia ha scritto un libro di preghiere personali, che verrà pubblicato tra qualche mese. Emme sta dunque per debuttare come scrittrice, ma qual è il titolo del progetto e quando esce nelle librerie? A svelarlo è la cantante stessa su Instagram. Il libro di sua figlia si intitola Lord Help Me e verrà rilasciato il prossimo 29 settembre. Tuttavia ad oggi è già possibile pre-ordinare il volume, che senza dubbio sarà un successo assicurato. Queste le dichiarazioni della Lopez in merito, che nel mentre dopo la pandemia progetta il matrimonio:

“Sono così fiera della mia piccola noce di cocco. Emme ha deciso di condividere le sue preghiere quotidiane nel suo primo libro, Lord Help Me. Questo libro aiuterà le famiglie ad abbracciare ogni giorno la pace e il potere della fede.”

