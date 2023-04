Matrimonio a prima vista: nato il “primo figlio” del programma

Dolci notizie per una nota coppia nata nella sesta edizione del programma di Real Time “Matrimonio A Prima Vista“: Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono diventati genitori. Si tratta del primo bebé nato tra le coppie formatesi nella storia del programma. Ieri, mercoledì 12 aprile, Martina ha dato alla luce Aurora, la loro prima figlia. Lo scorso ottobre avevano annunciato la gravidanza tramite un post su Instagram e, a distanza di mesi, hanno scelto sempre i loro profili social per comunicare la nascita della loro bambina e condividere con tutti l’incredibile gioia che stanno vivendo:

Benvenuta Aurora, 3440kg di amore puro. Ti stavamo aspettando tanto ,e ora che sei qui, non sembra neanche vero. Sei così piccola, ma sei la cosa più bella del mondo. 9 mesi e sei uguale a tuo padre.

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi si sono incontrati per la prima volta nel programma di Real Time, “Matrimonio A Prima Vista”, nel 2021. Durante la trasmissione, sei concorrenti che non si conoscono vengono divisi in tre coppie, che si vedranno e si conosceranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio, diventando legalmente marito e moglie.

La maggior parte delle coppie nate del programma non ha avuto lunga durata. Un esempio tangente lo si ha con Antonio Quarta e Giorgia Rosati, i quali, dopo una prova iniziale, hanno poi annunciato la loro separazione. Dopo la coppia formata da Jessica e Sergio, Martina e Francesco sono gli unici la cui relazione ha avuto un riscontro nella vita reale, riuscendo a costruire una vera e propria famiglia. Loro sono la prova che, a volte, anche in dating show con esperimenti apparentemente impossibili, è possibile trovare il vero amore.