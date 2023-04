Jamie Foxx: malore e corsa in ospedale, ma la figlia tranquillizza i fan

Paura per Jamie Foxx, che è stato ricoverato per alcune “complicazioni mediche”. La figlia Corinne ha tranquillizzato i fan dell’attore spiegando, in un post pubblicato su Instagram, che le sue condizioni non sono gravi: “Mio padre Jamie Foxx ha avuto delle complicazioni mediche. Fortunatamente è sulla via della guarigione”.

Jamie Foxx si è sentito male la mattina dell’11 aprile e, a quanto riporta “Tmz”, le sue condizioni erano preoccupanti tanto che sono arrivati di corsa al capezzale i parenti che si trovavano fuori città. Nelle ora successive il quadro clinico è migliorato e la figlia Corinne su Instgram ha tranquillizzato i fan dell’attore. “Vogliamo condividere che mio padre Jamie Foxx ha avuto delle complicazioni mediche. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo e alle giuste cure, è sulla via della guarigione”, ha scritto. “Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy in questo momento. Con tanto amore, la famiglia Foxx”.

Non sono stati rivelati i dettagli sul tipo di complicazioni, né quali siano stati i sintomi che hanno portato Foxx a farsi controllare in ospedale. Al momento non è nemmeno chiaro quanto rimarrà in ospedale e quando potrà tornare sul set. L’attore si trova infatti ad Atlanta per le riprese di “Back in Action”, al fianco di Glenn Close e Cameron Diaz.

Di certo il clima sul set di “Back in Action” non è dei più tranquilli. Qualche settimana fa, durante le riprese a Londra, Jamie Foxx aveva infatti dato in escandescenze sul set e al termine di una violenta sfuriata aveva licenziato in tronco diversi produttori senior. Dopo l’episodio si erano verificati dei tentativi di truffa ai danni dell’attore, che aveva immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.