Ad “Amici 22” Wax e Federica rifiutano la sfida di Lorella Cuccarini

Ad “Amici 22” Wax e Federica, della squadra di Arisa, sono stati sfidati da Lorella Cuccarini. I ragazzi devono duettare sulle note di “Against All Odds” nella versione di Mariah Carey con i Westlife, scontrandosi con la coppia Cricca-Angelina. Possono reinterpretare il brano a loro piacimento, ma Wax teme il confronto con Cricca sul piano vocale. Dopo una lunga discussione la coppia decide quindi di rifiutarlo.

Il “guanto-regalo” della Cuccarini Nella lettera indirizzata ai due cantanti, Lorella Cuccarini ha spiegato il motivo per cui vuole vederli cantare insieme: “Nella musica i duetti sono fondamentali. Non c’è artista italiano o internazionale che, almeno una volta, non abbia duettato. Per voi ragazzi poter duettare in tv di sabato sera è un’opportunità da cogliere al volo”. Per l’insegnante si tratta quindi quasi di un regalo, anche se li avverte che “non tutte le voci riescono a spalmarsi insieme e creare la magia”.

Coppie a confronto Per il guanto di sfida ha pensato quindi a un confronto Cricca-Angelina contro Wax-Federica sulle note di “Against All Odds” nella versione di Mariah Carey con i Westlife: “Potete scegliere la tonalità, modificare i brani o rispettarli nella loro versione originale. Angelina e Cricca hanno già mostrato una grande intesa, ma sono certa che anche Wax e Federica non sfigureranno. Che vinca la coppia migliore”.

Wax e Federica: due opinioni diverse Fin dal primo ascolto, però, Federica e Wax non sembrano proprio contenti del “regalo” e ne parlano a lungo in sala prove. Federica lo ritiene a vantaggio degli avversari, ma è pronta a mettersi in gioco mentre Wax teme Cricca, che ha alle spalle molto più studio rispetto a lui. Decidono quindi di chiamare Arisa per avere anche il suo parere. “Sicuramente siamo in grado e potremmo proporre una versione più originale rispetto alla loro. Se lo vogliamo rifiutare è per principio, perché perdiamo tempo su qualcosa che non ci servirà”. Rivolgendosi a Wax sottolinea poi il fatto che lui non debba mettersi a confronto con Cricca, perché sono due mondi diversi.

Il rifiuto di Wax Nelle scorse settimane Wax si era più volte sottratto al confronto con Aaron e Rudy Zerbi lo aveva accusato di volersi nascondere, per non far capire al pubblico di essere solo un bluff. Anche questa volta l’allievo rimanda al mittente il guanto di sfida: “Non posso fare più di tanto sul brano. Non sto scappando, ma sto pensando. C’è anche la possibilità che i giudici non lo reputino equo”. Alla fine Wax e Federica scelgono di rifiutarlo e comunicano la scelta ad Arisa, che appoggia la loro decisione.