Aurora Ramazzotti con i capezzoli in mostra, ecco la replica ai fan bacchettoni

La figlia di Eros e Michelle Hunziker scatenata sui social con tutta la sua ironia

“Libera il capezzolo” è la campagna lanciata da Aurora Ramazzotti su Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha postato uno scatto nelle Storie in cui si intravede il seno nudo e i fan si sono scatenati. La giovane, che non le manda certo a dire, ha replicato ai bacchettoni mettendoli a tacere: “Volevo tranquillizzarvi. Sì, ho dei capezzoli, penso sia abbastanza diffuso. Allego esempi per correttezza”. E ha lanciato una serie di scatti provocatori.



“Sono una cosa naturale” ha aggiunto nelle Storie successive in modalità SuperQuark mostrando quelli di altre specie animali, come la mucca, il gorilla, il gatto. “Anche loro li hanno, è normale in natura” ha detto Aurora Ramazzotti ironica. Poi ha coinvolto anche il fidanzato Goffredo Cerza nel “mistero dei capezzoli” e ha detto: “Mi ero dimentica, anche i maschi hanno i capezzoli. Amore, per la scienza, fai vedere”. E lui si è prestato al gioco.

Sarcastica e graffiante, Aurora aveva pubblicato un’immagine a pranzo con un amico. Indossava un foulard in testa stile “bella lavanderina” e un top verde acido che metteva in mostra le sue forme. Da lì si è scatenata la “polemica” social. Ma la figlia di Michelle ed Eros, non solo ha saputo replicare alla perfezione, ma ha anche lanciato la sua campagna provocatoria “Free the nipple”.