Rai2, nuovo appuntamento con Restart

Si rinnova l’appuntamento con “Restart-L’Italia ricomincia da te”, il talk condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo in onda alle 23.20 su Rai2.

Con Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, si parlerà dei dossier più caldi, da Autostrade ad Alitalia, per arrivare al recovery e alle grandi opere da realizzare subito.

Nel frattempo la rabbia sociale esplode in piazza, la campagna vaccinale non decolla e ci si chiede se il Governo Draghi imprimerà davvero quel cambio di passo capace di far ripartire l’economia.

Risponderanno alle domande l’imprenditore Flavio Briatore, Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, Luca Ricolfi, sociologo, esperto di analisi dei dati, e presidente della Fondazione David Hume a Torino, Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare al Cnr, Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore scientifico, il commercialista Gianluca Timpone e Carlo D’Ippoliti, Docente di Economia Università La Sapienza.