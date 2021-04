Leonardo 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione della serie di Rai 1

Terminata la prima stagione, la serie evento con Aidan Turner e Matilda De Angelis tornerà con nuovi episodi? Ecco le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere.

Si è concluso questa sera il viaggio che Rai 1 ci ha regalato con Leonardo, la serie evento che ha raccontato la straordinaria vita di uno dei geni del Rinascimento italiano, Leonardo da Vinci, attraverso le sue opere più famose. Gli ultimi due episodi hanno svelato il mistero che ha attraversato la prima stagione, cioè la verità sull’assassinio di Caterina da Cremona (Matilda De Angelis) del quale, nella serie, è accusato l’artista interpretato dall’affascinante Aidan Turner. Terminata la visione, è lecito chiedersi: ci sarà una seconda stagione di Leonardo? Fortunatamente siamo già in grado di rispondere a questa domanda e abbiamo già le primissime anticipazioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Leonardo già rinnovata per una seconda stagione: Le anticipazioni dei produttori

Già durante la conferenza stampa di presentazione di Leonardo si era fatto cenno a una continuazione della storia creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson. Il presidente di Sony Pictures Television Wayne Garvie era stato molto chiaro circa la possibilità di una seconda stagione di Leonardo dichiarando: “Leonardo sta andando molto bene… Forse possiamo dire che c’è una seconda stagione che stiamo immaginando. Proprio così. La stiamo proponendo e ci piacerebbe molto“. Sembra certo anche il coinvolgimento dei creatori. “Sicuramente Frank sarà ingaggiato insieme con Steve. Li inchioderemo alla tastiera del computer in modo che riescano a elaborare delle sceneggiature altrettanto avvincenti e noi dovremmo assolutamente produrle. Sarà un piacere”, aveva specificato Garvie.

Leonardo 2: La trama

Poco dopo, anche Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide (che produce la serie insieme a Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures), ha confermato ai microfoni di RTL 102.5 che Leonardo tornerà con una seconda stagione. Il produttore, inoltre, ha dato qualche anticipazione svelando che il secondo ciclo di episodi racconterà di “un Leonardo segreto a Roma“. Nella capitale, infatti, Leonardo si trasferì nel 1514 grazie all’aiuto di Giuliano de’ Medici, fratello del papa Leone X, che gli offrì un alloggio in Vaticano. In quegli anni si dedicò soprattutto agli studi scientifici entrando in contatto con altri artisti del tempo, come Raffaello e l’antico nemico Michelangelo (a proposito, proprio su Michelangelo Bernabei ha detto che vorrebbe realizzare un’altra serie tv, concentrandosi sul periodo della realizzazione del Giudizio Universale nella Cappella Sistina, ma solo il tempo ci dirà se il progetto andrà avanti).

Leonardo: Chi tornerà nella seconda stagione?

Non sappiamo ancora quali attori torneranno nella seconda stagione di Leonardo. Naturalmente, però, rivedremo Aidan Turner nei panni del protagonista. L’attore attualmente si trova a Toronto, in Canada, ed è al lavoro su altri progetti ma prossimamente tornerà in Italia per girare i nuovi episodi. Appare più incerto, invece, il coinvolgimento di Matilda De Angelis nella seconda stagione, visto che la storia del suo personaggio si è conclusa e l’attrice è attualmente impegnata sul set di diverse nuove produzioni tra cui Robbing Mussolini, il nuovo film di Renato De Maria. Nulla sappiamo sul ritorno di Freddie Highmore nei panni di Stefano Giraldi, ma anche il suo arco narrativo dovrebbe essersi concluso. Più probabilmente nella seconda stagione di Leonardo saranno quindi introdotti nuovi personaggi.

