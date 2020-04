Le Iene tornano in onda ma Savino e la Marcuzzi restano ai box: motivo

Le Iene tornano in onda ma Nicola Savino e Alessia Marcuzzi restano ai box: parla Davide Parenti, il numero uno del programma

Le Iene si apprestano a tornare in tv. Dopo lo stop, che dura dal 7 marzo, il 21 aprile il programma riprenderà in una versione nuova, dettata dalle norme anticoranvirus. A fare il punto sulla situazione della trasmissione è stato Davide Parenti, numero uno del prodotto audiovisivo di Italia Uno. L’autore ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni che ci sarà uno studio ‘virtuale che “ricorda app come Zoom e Skype” e che naturalmente saranno rispettati tutti i limiti anticontagio. Lo show, per i primi periodi, fino a maggio, sarà trasmesso una volta a settimana. Poi dovrebbe riprendere con due puntate settimanali.

A rimanere fermi ai box, inizialmente, saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La prima puntata sarà invece condotta dal trio maschile formato da Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma; il secondo appuntamento sarà tutto al femminile. Al timone ecco che ci saranno Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Per quel che riguarda la Marcuzzi e Savino, Parenti dichiara che da maggio si “troverà il modo di includerli nuovamente”. Lo show ha quindi optato, almeno nel primo periodo di messa in onda, per far riposare i due ‘big’, dando spazio maggiore ai giornalisti dello show.

Fin dal primo appuntamento, il focus sarà sul coronavirus. “Abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni e tutte sul Covid-19. Persone ammalate che non hanno avuto la necessaria copertura e altre storie incredibili”, spiega sempre Parenti che aggiunge: “Da una parte i medici sono eroi, la sanità ha fatto miracoli, ma quando tuo padre e tua madre hanno bisogno di aiuto e non lo ricevono, quando il miracolo non avviene, chi non sa più a chi rivolgersi scrive a Le Iene. Pensare che una signora di 90 anni ci ha chiamato da un ospizio di Lecce perché da due giorni nessuno le dava da mangiare.”

















