Justin Timberlake e Jessica Biel: «Genitori h24? Non è umano»

Genitori full time. Justin Timberlake e Jessica Biel hanno messo in stand-by i progetti professionali e stanno vivendo il loro isolamento domiciliare insieme al figlio Silas Randall, 5 anni appena compiuti. In attesa di organizzare una festicciola casalinga al primogenito, il cantante americano ha scherzato sul tantissimo tempo che in queste settimane i due stanno trascorrendo al fianco del bambino.

«La quarantena sta andando bene», ha dichiarato durante una videochat con SiriusXM’s Hits 1. «Stiamo solo constatando che fare esclusivamente i genitori 24 ore su 24 non è umano». Justin ride e scuote la testa: «Ogni tanto osservo come ci guarda Silas e mi rendo conto che anche lui vorrebbe una pausa da noi. Come un break pubblicitario», insomma, che interrompa la routine di queste strane giornate.

«Siamo a casa coperti da pezzi di Lego e torte di compleanno», ha scritto invece Jessica sulla sua pagina Instagram, postando una tenera foto della scorsa estate insieme al figlio, forse scattata in Italia. «L’ho ritrovata sul mio telefono e mi ha reso davvero felice. Consiglio a tutti di andare a ritroso nelle memorie degli smartphone e pubblicare vecchi scatti che vi ricordino dei momenti gioiosi».

La famiglia Timberlake, come ha rivelato Justin nell’intervista, si trova attualmente nel Montana, in una casa in campagna: «Ci siamo isolati qui, a contatto con la natura, abbiamo pensato questo fosse il modo migliore per fare la nostra parte. Ci sentiamo davvero fortunati». Ecco perché, dal loro «rifugio» nel verde, sia l’artista che l’attrice sostengono organizzazioni che aiutano i meno fortunati.

«Per celebrare il compleanno di Silas», ha scritto Jessica sui social, «doniamo a Save The Children e Feeding America, associazioni in prima linea per garantire la salute e il cibo a tutti i bambini e alle loro famiglie durante questo periodo delicato».

