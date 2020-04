Jennifer Lopez balla a distanza con l’ex Diddy per beneficenza

I due hanno dato vita a un passo a due virtuale, per raccogliere fondi durante lʼemergenza sanitaria

La coppia di ex Jennifer Lopez e Sean “Diddy” Combs ha fatto sognare i fan con una reunion social in piena emergenza coronavirus. I due hanno ballato insieme sulle note di “Suavemente”, per raccogliere fondi e aiutare il Paese durante l’emergenza coronavirus. Nessun rancore tra i due e J.Lo ha anche scherzato vedendo il rapper dimenarsi: “Probabilmente ti ho insegnato io quei passi di merengue”.

Diddy la scorsa settimana ha annunciato su Instagram che avrebbe aperto una raccolta fondi per l’emergenza sanitaria. “Io e la mia famiglia stiamo facendo una maratona di ballo. Il mondo intero è invitato. Siamo in isolamento ma possiamo sempre ballare”, ha fatto sapere ai suoi milioni di fan.

Alla causa si è unita anche Jennifer Lopez, a cui il rapper è stato legato dal 1999 al 2001. La reunion non ha creato problemi al futuro sposo della popstar, Alex Rodriguez. Il giocatore di baseball è infatti un grandissimo fan del rapper e poco dopo si è preso una birretta virtuale insieme al suo idolo.

“Puffy, devi sapere questo, perché non credo tu lo sappia. Questo ragazzo vicino a me è il tuo più grande fan. Ad ogni festa chiede le canzoni di Diddy e Mase”, gli ha confidato poi la Lopez. I rapporti tra i tre sembrano ottimi: lo inviteranno anche al matrimonio?

Tgcom24