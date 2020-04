Giulia De Lellis finisce in una story di Andrea Damante, lui cancella ma il video è già in rete

Andrea Damante pubblica una Instagram story in cui compare la fidanzata Giulia De Lellis, per poi rimuovere il video qualche istante dopo la pubblicazione. È l’ennesima conferma del ritorno di fiamma, peraltro già confermato dai diretti interessati. Per quale motivo, quindi, affrettarsi a eliminare il video che prova qualcosa che è già noto?

È chiaro a tutti (del resto, loro stessi lo hanno confermato) che Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme. Eppure, almeno sui social network, i due stanno incomprensibilmente tentando di non palesare apertamente il ritorno di fiamma. Lo dimostra quanto accaduto sul profilo del deejay qualche ora fa. Damante ha pubblicato una Instagram story registrata sul terrazzo di casa, un breve filmato all’interno del quale compare anche Giulia De Lellis, anche se solo per una manciata di istanti. Il video finisce in rete e l’ex tronista, probabilmente dopo essersi reso conto di avere involontariamente mostrato la compagna, lo rimuove qualche istante dopo. Troppo tardi: il filmato era già stato scaricato e pubblicato su Instagram da decine di pagine dedicate alla coppia. Ma se parliamo di un riavvicinamento noto, qualcosa che loro stessi hanno confermato – a Pio e Amedeo, per esempio – per quale motivo Damante continua ad alimentare il mistero?

Andrea Damante e Giulia De Lellis stanno trascorrendo la quarantena insieme a Pomezia, località in cui Giulia si è trasferita dopo avere lasciato la villa che condivideva con Andrea Iannone in Svizzera. Il settimanale Chi ha fotografato l’influencer insieme al compagno storico di ritorno da un giro di spesa. Il riavvicinamento tra i due sarebbe recente: è stata la stessa Giulia a raccontare ai suoi follower di avere improvvidamente deciso di rivoluzionare la sua vita, tornando a riappropriarsi di ciò che la fa stare sinceramente bene. Evidentemente, l’amore con Damante appartiene alla lista degli aspetti irrinunciabili.

Si ipotizzava un ritorno di fiamma tra De Lellis e Damante già prima della paparazzata del settimanale Chi. Una serie di indizi disseminati dai due in rete avevano lasciato intendere ai fan il riavvicinamento, al punto che durante una diretta Instagram con i follower, a Giulia era stato chiesto di chiamare Damante, a riprova del fatto che il gossip era nell’aria da tempo.

