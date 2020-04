GF Vip: Salvo svela “Paola è stata aiutata”

Il Grande Fratello è finito ma alcuni vip ancora “se le danno”, virtualmente, di santa ragione. E dopo Sossio ecco arrivare l’attacco di Salvo Veneziano…

Amicizie e screzi, liti e paci armate. Al Grande Fratello Vip se ne sono viste di tutti i colori. E ora che è finito e per tutti è tornato il tempo della “anormalità” che stiamo vivendo tutti a causa della pandemia da Coronavirus… nulla è cambiato. I vipponi sono rientrati nelle loro case ma le polemiche, i battibecchi e gli attacchi reciproci non si sono placati.

Dopo l’attacco di Sossio Aruta, terzo classificato al reality condotto da Alfonso Signorini, contro il rivale Antonio Zequila, rifiutando così la,proposta dell’attore di sotterrare lascia di guerra, ecco arrivare le parole molto dure di Salvo Veneziano, ex gieffino e pure ex vippone, che da questa edizione è stato espulso a causa di dichiarazioni inaccettabili sulle donne pochi giorni dopo l’ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Salvo si scaglia contro la vincitrice, Paola Di Benedetto, che aveva dichiarato che avrebbe dato due schiaffi a Salvo dopo le sue frasi offensive rivolte alla coinquilina Elisa De Panicis che gli sono costare, appunto, la squalifica dal gioco.



All’es gieffino proprio non è andata giù la vittoria della ex Madre Natura di Ciao Darwin di Paolo Bonolis e attraverso i social si è cagliato conto la Di Benedetto, rea, a detta sua, di essere stata “aiutata” dai suoi follower e dai follower del fidanzato, il cantante Federico Rossi: “Era normale che vincesse lei, 1,7 milioni di followers. Il suo ragazzo si è portato tutte le sue fan per farla votare”, ha scritto senza andare troppo per il sottile il pizzaiolo.

Veneziano non è d’accordo con il metodo attuale di votazione: “Per come la vedo io”, ha spiegato Salvo, “in un reality bisogna votare alla vecchia maniera. Solo così si capisce chi è veramente il vincitore”. Qui di fa una proposta poco all’avanguardia: “Stop alle votazioni sui social. Un reality non può essere vinto da chi ha più followers”.

