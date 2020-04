Francesco Totti: ‘Vorrei andare a Sabaudia, ma resto a casa. Fino al 3 maggio rimaniamo tutti a casa come abbiamo sempre fatto’. E nella sua mega villa si diverte a ballare con i 3 figli su Tik Tok

L’ex calciatore in una diretta social invita le persone a rispettare la quarantena. ‘Non andiamo in posti di mare che in questo momento non serve’.

Francesco Totti durante una diretta social invita tutti a rispettare la quarantena imposta dal Governo. “Anche io vorrei andare a Sabaudia, ma resto a casa”, confessa l’ex Capitano della Roma mentre parla a cuore aperto con l’amico Stefano, uno dei proprietari di un ristorante di Santa Severa, località balneare alle porte di Roma, a cui è molto legato. Lo sportivo 43enne rimane nella sua villa con la famiglia e si diverte a ballare con i tre figli, Cristian, 14 anni, Chanel, 12, e Isabel, 4, in un video per Tik Tok.

Totti invita le persone a non demordere e non buttare al vento tutti i sacrifici fatti finora per allentare l’emergenza Coronavirus. “Fino al 3 maggio rimaniamo tutti a casa come abbiamo sempre fatto, non andiamo in posti di mare che in questo momento non serve, soprattutto perché siamo verso la fine – sottolinea – adesso che stiamo vedendo la luce cerchiamo di mantenere lo sforzo che abbiamo fatto in questo mese e mezzo, buttare tutto al vento per 10 giorni mi sembra un’eresia”.

Poi aggiunge: “Il mio non è un appello, ma un consiglio. Ho visto qualche foto della strada per il mare, mi è sembrata molto trafficata. Pure a me piacerebbe andare a Sabaudia. C’è tempo, c’è tempo per tutto”. Francesco alla fine conclude: “Sono vicino a tutti gli italiani e in particolar modo alle popolazioni del Nord, maggiormente colpite da tutto questo. Se avremo la giusta forza e determinazione riusciremo ad uscirne”.













Gossip.it