Emma Marrone e Benji&Fede: Arena di Verona, niente concerti. Reazioni

Salta il cartellone di maggio dell’Arena di Verona. La notizia era nell’aria da giorni e ora trova l’ufficialità. I concerti previsti non saranno allestiti a causa delle misure per contenere i contagi da coronavirus. Sulla decisione dell’organizzazione sono intervenuti anche Emma Marrone e Benji&Fede con dei lunghi post (la cantante salentina avrebbe dovuto esibirsi il 25 maggio, mentre i due modenesi avrebbero dovuto andare in scena il 3 maggio 2020). Friends&Partners e Vivo Concerti, in accordo con l’Arena di Verona, hanno fatto sapere che non si terranno nemmeno i concerti “Modà – Testa o Croce Tour” e “Marracash – In Persona Tour”, oltre agli eventi “Enrico Brignano – Un’ora sola vi vorrei” e “Music Awards”, in programma ad inizio giugno. Gli organizzatori hanno infine dichiarato che i biglietti acquistati rimangono validi e che le nuove date verranno riprogrammate e comunicate entro e non oltre il 31 luglio 2020.

“Era inevitabile. Ma è giusto così perché ho a cuore la mia salute e la salute di tutti”, scrive Emma sul suo profilo Instagram a proposito del rinvio del suo concerto all’Arena di Verona: “Sono la prima ad essere dispiaciuta – aggiunge – soprattutto perché so quanto lavoro c’è dietro un progetto e quante persone in questo momento non possono fare il proprio lavoro. Sono dispiaciuta perché immagino anche i vostri sacrifici per acquistare i biglietti e per essere sempre presenti. Ci rifaremo appena sarà possibile. E sarà ancora più bello.”

Anche Benji&Fede hanno subito commentato il cambio di programma. Per il duo sarebbe dovuto essere l’ultimo concerto prima dello scioglimento. “E così oggi abbiamo avuto la conferma ufficiale che aspettavamo: purtroppo il nostro concerto all’Arena di Verona previsto per il 3 maggio è stato rimandato a data da destinarsi. È con il cuore in pezzi che vi comunichiamo questa notizia, aspettavamo tutti quel giorno e avevamo già iniziato a preparare uno spettacolo unico, il più grande e speciale della nostra carriera.” E ancora: “Tutti i biglietti venduti sono e saranno sempre validi per la nuova data, per la quale vi comunicheremo il giorno esatto appena sarà deciso dagli enti organizzativi.”

