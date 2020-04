Adele e Simon Konecki divorziano: ecco quanto sarebbe costata la separazione

È già trascorso un anno da quando, inaspettatamente, Adele annunciava la fine del suo matrimonio con Simon Konecki. I due, come è noto, si sono incontrati per la prima volta nel 2011, e dopo solo pochi di relazione, l’amatissima cantante ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio, Angelo, nato nell’ottobre del 2012. Successivamente, nel 2016, la coppia ha deciso di celebrare le nozze, e sembrava che tutto stesse proseguendo per il verso giusto. Tuttavia, però, lo scorso aprile, con un post sui social, pubblicato dalla staff dell’artista, è stato annunciata la separazione. Questo il messaggio condiviso:

“Adele e il marito si sono separati. Si sono impegnati a crescere il figlio insieme con amore. Come sempre la coppia chiede riservatezza. Non ci saranno ulteriori commenti”

Da quel momento, così, non si è saputo altro sulla fine del matrimonio tra Adele e Simon Konecki. Attualmente, infatti, ancora non è ben chiaro cosa abbia causato la rottura, ma di certo l’allontanamento dal marito ha fatto più che bene alla cantante. Da qualche mese, infatti, l’artista si è mostrata con un nuovo look, mostrando anche un notevole cambiamento fisico. Nel mentre, in questi giorni, i due hanno finalmente firmato le carte del divorzio, mettendo ufficialmente fine, dunque, al loro matrimonio. Ma quanto è costata la separazione? Secondo i rumor, la cantante avrebbe richiesto al tribunale di Los Angeles che gli accordi economici restino segreti, tuttavia non mancano gossip in merito.

Secondo il The Times, infatti, pare che la somma per il divorzio tra Adele e Simon Konecki sia di ben 170 milioni di dollari. Come se non bastasse, pare anche che la cantante non abbia firmato un contratto prematrimoniale, ma considerando le cospicue entrate economiche dell’artista, ritenute il principale guadagno della coppia, il giudice potrebbe aver optato per una divisone in parti uguale della cifra. I due, nel mentre, continuano a far si che il piccolo Angelo possa vivere in serenità e armonia con entrambi i genitori, e che il bambino risenta il meno possibile la separazione.

