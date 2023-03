Shakira, dopo la canzone Music Sessions parla per la prima volta della rottura con Piqué

La pop star ha parlato per la prima volta pubblicamente della rottura con Gerard Piqué dopo la sua ormai celeberrima canzone intitolata “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”. “Scrivere questo brano è stato molto importante per me. È stato un modo salutare per incanalare le mie emozioni”, ha spiegato al Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Shakira ha parlato per la prima volta pubblicamente della rottura con Gerard Piqué dopo la sua celeberrima canzone intitolata Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

È accaduto venerdì 10 marzo 2023 durante un’ospitata della popstar al Tonight Show Starring Jimmy Fallon.



“Scrivere questo brano è stato molto importante per me. È stato un modo salutare per incanalare le mie emozioni”, ha spiegato la cantautrice colombiana aprendosi con il conduttore televisivo americano Jimmy Fallon.

“Ho avuto un anno molto difficile dopo la mia separazione” ha ammesso senza troppi giri di parole.



Shakira ha raccontato che dopo la suddetta canzone ha sentito le sue fan ancora più vicine, tanto da definirle non più fan ma addirittura “sorelle”.

“Ho una sorellanza di donne che hanno vissuto le stesse cose che ho passato io”, ha spiegato. “Sorelle che pensano come penso io, che si sentono come mi sento io, che hanno dovuto sopportare così tante str***ate come ho dovuto fare io”.

La cantante ha detto di essere molto felice al pensiero che tante donne possano relazionarsi con la sua esperienza, trovando in lei un’alleata, una confidente, una sorella appunto.

SHAKIRA: “HO SCRITTO LA CANZONE PER ME MA SENTO CHE ERA PER TANTE DONNE”

La pop star si è resa conto ben presto che Bzrp Music Sessions, Vol. 53, inizialmente scritta per lei e solo per lei, in realtà è un inno per tante altre donne.



“Ho scritto la canzone per me, ma sento anche che era pensata per così tante donne là fuori che avevano bisogno di un forum e di una voce per rappresentarle in così tanti modi”, ha sottolineato in occasione dello show televisivo statunitense.

LA SEPARAZIONE DI SHAKIRA E PIQUÉ

Lo scorso giugno Shakira, 46 anni, e Gerard Piqué, 36 anni, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta annunciando la loro separazione.

“Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando”, si legge nella dichiarazione, rilasciata dalla società che si occupa delle pubbliche relazioni di Shakira. “Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione”.

Ciò che i due ex coniugi richiedevano in quel comunicato sembra tradire quanto è stato poi fatto dagli stessi ex marito ed ex moglie… I due hanno indetto una vera e propria “Guerra dei Roses”, e l’hanno fatto pubblicamente senza seguire criteri come la privacy ma, anzi, mettendo in musica i propri “panni sporchi”. Oltre ad averli musicati lei (Shakira), lui ha poi cavalcato l’onda sfoggiando orgogliosamente il proprio orologio Casio e recandosi al lavoro a bordo di una Twingo, come l’ex moglie aveva citato nella propria canzone (paragonandosi a un Rolex e a una Ferrari e definendo l’amante dell’ex marito un Casio e una Twingo).

PIQUÉ È UFFICIALMENTE FIDANZATO CON UN’ALTRA DONNA

Shakira ha rivelato che avrebbe capito che il marito era un fedifrago e che aveva una relazione extraconiugale dopo aver notato che la sua marmellata continuava a scomparire, nonostante né lui né i loro figli la mangiavano. Quello è stato il primo indizio per cui la cantante avrebbe poi cominciato le proprie indagini.

Una volta scoperto il tradimento, la coppia è scoppiata.

Dall’annuncio della separazione, poi, Gerard Piqué ha ufficialmente annunciato il proprio fidanzamento con la donna con la quale avrebbe tradito l’ex moglie: la modella Clara Chia Marti.

La coppia Piqué-Marti ha reso ufficiale la propria storia d’amore su Instagram lo scorso gennaio, condividendo un selfie che li ritrae fuori a pranzo.

LA LOVE STORY (MISERAMENTE NAUFRAGATA) DI SHAKIRA E PIQUÉ

Shakira e Piqué si sono incontrati nel 2010 sul set della canzone della popstar tre volte vincitrice del Grammy Award Waka Waka (This Time for Africa). L’anno successivo, i due hanno confermato la loro storia d’amore, condividendo uno scatto insieme su Instagram con le braccia dell’ex atleta avvolte attorno alla cantante.

L’ex coppia condivide due figli: Milan, 10 anni, e Sasha, 8.