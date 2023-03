Chiara Ferragni, il total look Louis Vuitton insegna ad abbinare le nuove LV Archlight 2.0

L’imprenditrice ha proposto per le strade di Milano un look sportivo con le gambe in primo piano. Le scarpe griffate sono state indossate col body, che è il capo da avere e da indossare in città in questo inizio di bella stagione

IL TOTAL LOOK LOUIS VUITTON DI CHIARA FERRAGNI

Sul profilo Instagram di Chiara Ferragni c’è un nuovo look da salvare, griffatissimo, di gran tendenza e da provare a replicare per le belle giornate che stanno arrivando.

L’imprenditrice ha dedicato un post a Louis Vuitton, brand del quale è entusiasta al punto da essere volata a Parigi per assistere alla sfilata durante l’ultima fashion week. Dopo la trasferta lampo nella capitale francese, occasione nella quale ha conquistato lo streetstyle con un look con un blazer con inserti in pelle, ideale per la primavera, Chiara Ferragni si è messa alla prova con lo styling mescolando un po’ di creazioni firmate da Nicolas Ghesquière tirando fuori un ensemble perfetto per una giornata da trascorrere in città.

Giacca di pelle, body, cappellino, borsa a spalla e scarpe sportive, questi i capi scelti dalla trentacinquenne che si è divertita a posare per strada, come nei primi giorni del blog che ha fatto la sua fortuna. Oggi come allora, Chiara Ferragni si diverte a indossare look che i suoi fan possono copiare proponendo spunti che richiamano le tendenze più calde del momento.

IL BODY E CON LE GAMBE IN PRIMO PIANO

Nel look diventato virale lo scorso inverno, la Jenner aveva abbinato il body alle calze con le scarpe col tacco; qui, Chiara Ferragni punta sulle sneakers, le LV Archlight 2.0, scarpe con suola scultorea plateau dal design d’avanguardia, una icona del brand Louis Vuitton disegnata da Nicolas Ghesquière nel 2018 e rielaborata in questa stagione. Quelle della Ferragni hanno il fondo bianco e i dettagli colorati ma le proposte del brand per questo modello sono tantissime, da quella monocroma a quella col pizzo, a quella con la tela Monogram, col logo di Louis Vuitton, una calzatura di lusso che, da sola, è in grado di dare carattere al look e che, non a caso, è già una delle più desiderate dagli appassionati di scarpe sportive.