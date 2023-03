Aurora Ramazzotti, manca poco al parto: critiche sulla cameretta

L’influencer sta per dare alla luce il suo primo figlio e la casa è pronta per accoglierlo

Aurora Ramazzotti è a un passo dal parto e nella casa milanese che condivide con Goffredo Cerza è tutto pronto per accogliere il bebè.

L’influencer ha pubblicato sui Instagram alcuni scatti della cameretta allestita per il suo primogenito e tra i follower non è mancato chi ha colto l’occasione per criticare l’arredamento.

Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram una foto della cameretta pronta per accogliere suo figlio. Si vedono un fasciatoio, uno specchio, due quadri (uno è la foto di un dolce bacio tra mamma e papà) alcuni peluches e un televisore. Tutto normale all’apparenza, ma c’è chi ha trovato lo spunto per criticare: sarebbe scomodo, secondo loro, cambiare il bebè in quell’angolo della stanza e inappropriata la tv nel luogo della casa deputato al relax di un bambino così piccolo.

Sempre colpita dalle critiche

Aurora Ramazzotti alle critiche social ci ha fatto il callo. Già prima di rimanere incinta finiva spesso nel mirino degli hater, tanto da dedicare loro una canzone per rispondere con ironia una volta per tutte. Anche durante la gravidanza c’è chi si è lamentato della sua sovraesposizione, e lei ha commentato: “E’ successo anche a me, tante volte, di guardare i social e seguire sporadicamente una gravidanza e pensare: ‘ma questa quando ca… partorisce?!’Non dimentichiamoci poi che la mia gravidanza è stata brutalmente spoilerata che ero al secondo mese, di solito non si annuncia prima del quarto”.

Siamo agli sgoccioli

La gravidanza di Aurora Ramazzotti è agli sgoccioli e tra poco potrà abbracciare il bebè che aspetta da Goffredo Cerza. Intanto cerca di godersi nella massima serenità gli ultimi giorni con il pancione, gustandosi belle passeggiate con mamma Michelle Hunziker e le sorelle Sole e Celeste. Sui social ha condiviso l’album della dolce attesa, pubblicando una serie di scatti con il pancione in lievitazione. In famiglia sono tutti pronti per accogliere il nuovo arrivato e ora che anche la casa è ultimata, non resta che aspettare l’arrivo della cicogna.