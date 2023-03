Ad “Amici 22” si formano le squadre… e piovono le critiche

Emanuel Lo boccia Gianmarco: per lui il ballerino dovrebbe essere eliminato

Ad “Amici 22” il serale è dietro l’angolo ed è tempo di formare le squadre. La produzione ha deciso di associare i professori di canto e ballo in base alle opinioni e alle impostazioni didattiche. Gli insegnati si porteranno dietro i propri allievi. Rudy Zerbi lavorerà con Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini con Emanuel Lo e Arisa farà coppia con Raimondo Todaro.

I quindici finalisti sono quindi stati divisi così: Ramon, Gianmarco, Isobel Piccolo G. e Aaron con il team Zerbi-Celentano; Wax, Federica, Mattia e Alessio con la squadra Todaro-Arisa mentre Megan, Samu, Maddalen, Ndg, Angelina e Cricca lavoreranno con Cuccarini-Emanuel Lo. Maria De Filippi informa poi ballerini e cantanti di cosa li aspetta. Al serale i ragazzi saranno giudicati da una giuria esterna, composta da tre elementi, e durante la prima puntata almeno due allievi verranno eliminati.

Wax e Angelina, un’amicizia pura

Dopo la divisione Angelina e Wax si appartano per condividere le loro impressioni. Sono entrambi contenti: Wax è molto legato alla sua compagna di squadra Federica e Angelina non vede l’ora di divertirsi. Confida inoltre all’amico che la sua presenza nella scuola la aiuta moltissimo a restare concentrata sui suoi obiettivi, una stima e un supporto che sono reciproci.

Emanuel Lo: “Gianmarco dovrebbe uscire”

Emanuel Lo e Lorella Cuccarini (aka i Cuccalo) incontrano la loro squadra, per analizzare punti di forza e debolezze, in modo da progettare la strategia migliore per vincere. “Prima di tutto credo che dobbiate essere grati di questa opportunità. Adesso dovete capire che il serale è un’altra cosa: non è più una scuola ma uno show”, li avvisa Lorella. “Siete professionisti, a livello mentale dovete andare a un altro livello”. Emanuel Lo “studia” uno dopo l’altro i ballerini dei rivali a ha le idee chiarissime: “Ramon fuori dal suo ha molti punti deboli: l’espressività, il movimento e la presenza. Gianmarco al contrario è debole sulla tecnica, è uno di quelli che dovrebbe uscire prima, mentre Isobel è una brava ballerina ma non imbattibile. Il punto debole di Mattia è la presenza, non ha il carisma necessario. Alessio lo abbiamo visto poco, sarà un bel confronto con Samu”.

L’analisi di Lorella Cuccarini

La collega fa invece uno screening dei cantanti avversari: “Aaron credo non abbia ancora tirato fuori emozioni autentiche, c’è autocompiacimento. Piccolo G ha un suo stile personale, ma non sappiamo quanto sia versatile. Wax sa tenere il palco, mi piacerà vederlo cantare lontano dal suo mondo. Federica è quella che è partita più svantaggiata, vedremo come reggerà la pressione. A volte l’ho vista spenta e questo è sicuramente un suo limite al serale”