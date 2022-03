La prima foto di Levante insieme alla figlia Alma Futura è un inno alla vita

“Rispondiamo con la vita e col futuro”

Una nuova pagina dal diario di Levante è qui pronta per allargarci il cuore con la sua poesia. Questa volta, invece di un lungo post a cui affidare i suoi pensieri, la cantante ha scelto di lasciare la parola alle immagini. Così vediamo la prima foto di Levante insieme alla figlia Alma Futura, un vero inno alla speranza in un domani più felice.

La figlia di Levante e del compagno Pietro Palumbo è nata lo scorso 13 febbraio e i neogenitori ne avevano dato notizia con una frase emozionante: “È nata Alma Futura. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata”. Durante la gravidanza, Levante non ha avuto paura di raccontare anche i momenti più difficili dell’essere mamma, tra cui l’accettazione del proprio corpo, dando vita a una sorta di bellissimo calendario dell’avvento di Alma. Oggi che la figlia di Levante è venuta al mondo, il racconto di Levante si fa ancora più emozionante.

Nello scatto pubblicato dalla cantante su Instagram, lei posa seduta indossando un grande cappello a tesa larga. Poco più in basso, la t-shirt nera è leggermente alzata a scoprire il seno per allattare Alma Futura. La bambina posa pacifica tra le braccia della madre, restituendo un’immagine di grande complicità e pace. “Rispondiamo con la vita e col futuro” scrive Levante come caption dello scatto, come per replicare ai tempi bui che stiamo vivendo, ricordando al mondo che la bellezza è possibile e che non bisogna mai perdere la fiducia nel tempo che verrà.

Della nuova quotidianità di Levante al fianco di Alma Futura, la cantante racconta: “Mi ascolta suonare e cantare… mi ascolta non fermarmi mai e non perché non me lo conceda, è che proprio non voglio”, scrive in un precedente post Instagram. Pensando ai tanti modi in cui le donne incinta e le neomamme vengono messe da parte ancora al giorno d’oggi negli ambienti lavorativi aggiunge: “La paura di questo viaggio che sembra arrestare qualsiasi donna va assolutamente allontanata”.

elle.com