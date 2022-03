Bafta 2022, “Il potere del cane” conquista il premio come miglior film. Nulla da fare per Sorrentino

Pioggia di riconoscimenti per lo “Dune” di Villeneuve. Will Smith miglior attore protagonista in “King Richard”, Joanna Scanlan miglior attrice in “After Love”

l potere del cane” conquista il titolo di miglior film dei Bafta britannici. La regista neozelandese Jane Campion ha aggiunto al suo ricco carniere anche il premio come miglior regia. Il film porta così a casa un altro dei riconoscimenti più ambiti nel mondo del cinema dopo aver vinto anche il Leone d’Argento alla 78ma mostra del Cinema di Venezia.

Nessun premio per l’Italia, in concorso con “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. Il Bafta 2022 come miglior film straniero è andato a “Drive My Car” di Ryûsuke Hamaguchi. Italia delusa anche per il trucco e i costumi di “Cyrano”: questi ultimi due premi sono stati conquistati da “Crudelia” e da “The Eyes” of Tammy Faye.

Dal dramma alla sci – fi di Denis Villeneuve che conquista diversi riconoscimenti come gli Effetti speciali, la colonna sonora di Hans Zimmer e la miglior fotografia.

I premi come migliori attori protagonisti sono andati a Will Smith per l’interpretazione in “King Richard” e a Joanna Scanlan per “After Love”. Ariana DeBose in “West Side Story” e a Troy Kotsur in “Coda” hanno portato a casa il Bafta come migliori attori non protagonisti.

Il premio come miglior sceneggiatura originale è andato a “Licorice pizza” di Paul Thomas Anderson, mentre la sceneggiatura non originale è andata a “Coda”.

Infine, in madrepatria, “Belfast” di Kenneth Branagh ha vinto il premio come miglior film inglese.