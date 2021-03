Rete 4, stasera andrà in onda “Lo Specialista”

Stasera, in prima serata su Retequattro, va in onda il thriller del 1994 diretto da Luis Llosa “Lo Specialista“, che ha come protagonisti Sylvester Stallone, Sharon Stone e James Woods.

Un ex agente della CIA, Ray Quick, che ora lavora come sicario, viene contattato da una donna, May Munro, affinchè elimini l’uomo che le ha ucciso i genitori. Dopo alcune titubanze, Ray accetta, ma il suo incarico risulterà pieno d’imprevisti, tra cui il coinvolgimento sentimentale con la sua stessa cliente…