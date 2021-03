Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 15 al 19 marzo: Silvia non torna più

Le anticipazioni delle trame della soap Il paradiso delle signore in onda su Rai1 dalle ore 15:55. Nelle puntate da lunedì 15 marzo a venerdì 19 marzo, Silvia prenderà una decisione drastica. Non ha intenzione di tornare a Milano. Resterà a Parigi. Marta, intanto, avrà un atteggiamento decisamente bizzarro.

Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il paradiso delle signore, in onda da lunedì 15 marzo a venerdì 19 marzo 2021. Nei nuovi episodi della serie televisiva, Silvia prenderà una decisione drastica. Intende restare a Parigi per sempre. Non farà ritorno a Milano. Marta, invece, prima assicurerà a Vittorio che sta per rientrare, poi cambierà idea. L’appuntamento con la soap è alle ore 15:55 su Rai1.

Puntata di lunedì 15 marzo 2021

Silvia ha preso la sua decisione. Si trasferirà a Parigi. In questo momento di fragilità, preferisce stare accanto a Nicoletta e a Margherita. Con un telegramma fa sapere di non essere intenzionata a tornare. Marcello e Ludovica, finalmente liberi dalle minacce del Mantovano, decidono di mettere fine alla loro frequentazione. Se Silvia lascia Milano, Marta dice a Vittoria di essere pronta a tornare.

Puntata di martedì 16 marzo 2021

Marta prima comunica a Vittorio di voler tornare a Milano. Qualche ora più tardi, tuttavia, lo richiama e gli dice che preferisce trattenersi a Parigi ancora un po’. Intanto, in questi arrivi e partenze frenetici, ci finisce anche zia Ernesta. La donna, infatti, alla luce del mancato ritorno di Silvia decide di tornare a Lecco. Umberto dà una brutta notizia a Cosimo, il loro affare potrebbe saltare.

Puntata di mercoledì 17 marzo 2021

Zia Ernesta intende portare con sé Stefania, che non è affatto contenta di lasciare le amiche e il lavoro. Anche le amiche sono molto dispiaciute per la sua partenza. Per questo, le propongono un piano per riuscire a restare a Milano. Vittorio vorrebbe fare affari con Dante Romagnoli, cugino di Fiorenza, che è appena arrivato da New York.

Puntata di giovedì 18 marzo 2021

La zia Ernesta decide che la casa delle amiche di Stefania non è adeguata, dunque non potrà farla rimanere lì. Cosimo è preoccupato e racconta a Federico che l’affare con Umberto rischia di non andare in porto. Dante propone a Vittorio di vendere gli abiti anche in America. Stefania rivela a Gloria quanto sia stato doloroso per lei perdere la madre.

Puntata di venerdì 19 marzo 2021

Zia Ernesta si lascia convincere da Gloria e permette a Stefania di restare a Milano. Marcello non riesce a smettere di pensare a Ludovica. Umberto comunica a Cosimo che l’affare è saltato. Dante Romagnoli nasconde qualcosa. Infatti, all’improvviso parte. Dimentica, però, la sua agenda. Fiorenza la trova e non può fare a meno di dare un’occhiata.











