I Bee Gees ancora protagonisti di un biopic: dietro la macchina da presa c’è Kenneth Branagh

Solo lo scorso dicembre il docufilm per HBO firmato dal regista nominato all’Oscar Frank Marshall, How Can You Mend a Broken Heart, sanciva un rinnovato interesse per i Bee Gees, paladini dell’era della disco music.Ora, dopo la notizia a dire il vero di qualche anno fa che vedeva Barry Gibb – l’unico sopravvissuto del trio (Maurice è morto nel 2003 e Robin nel 2012) – al lavoro su un musical dedicato alla sua formazione da proporre sui prestigiosi palchi di Broadway, c’è un altro regista interessato ai fratelli Gibb: Kenneth Branagh.

Barry, Robin e Maurice Gibb saranno dunque di nuovo protagonisti di un biopic, anche questo, come quello di Mashall, autorizzato, per la Paramount Pictures. Il film sarà incentrato sulla vita e la carriera dei musicisti, nati in una famiglia molto umile, fino alla strada verso il successo planetario, sancito dal numero 1 di How Can You Mend a Broken Heart, che appunto darà il titolo al lavoro, con il culmine di Saturday Night Fever, la colonna sonora del film del 1977 di John Badham con protagonista John Travolta.

Al lavoro sulla scenggiature c’è Ben Elton, che ha già firmato musical di successo, mentre alla produzione sarà coinvolta la Amblin Entertainment di Steven Spielberg, coinvolgendo i produttori del film sui Queen, Bohemian Rhapsody, Graham King. Barry Gibb, invece, avrà il ruolo di produttore esecutivo.

