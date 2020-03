Ritorno a Sparta per Gerard Butler, da re Leonida in “300” a tedoforo olimpico

“Questa è Sparta” è l’iconica frase di re Leonida, interpretato da Gerard Butler in “300”, adattamento cinematografico della graphic novel di Frank Miller. In una delle scene più epiche del film, il personaggio rispondeva così a un ambasciatore che chiedeva la sottomissione della stessa città per conto del re persiano Serse. Tredici anni dopo ritroviamo l’attore scozzese a Sparta, impegnato come tedoforo in una tappa della corsa della torcia olimpica verso i Giochi di Tokyo 2020. Dopo la tratta percorsa da Butler la staffetta è stata fermata a causa del coronavirus, come annunciato dal Comitato olimpoco nazionale ellenico. L’attore tornerà presto in città per il 2500esimo anniversario della Battaglia delle Termopili, sulla cui storia è basato “300”.

