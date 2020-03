La Regina Elisabetta a distanza di sicurezza e non stringe più la mano

La decisione della sovrana 93enne per evitare il contagio coronavirus

Dopo giorni in cui abbiamo visto i reali stringere mani, abbracciarsi e avvicinarsi a meno di un metro di distanza da chiunque, anche a Buckingham Palace arrivano le restrizioni per evitare l’emergenza coronavirus che si sta espandendo in tutti i Paesi. La prima a dare il buon esempio è la Regina Elisabetta, che spesso indossa i guanti, ma questa volta fa per avvicinare la mano, ma poi si ricorda e si tiene a distanza.

La regina Elisabetta, 93 anni, ha deciso di smettere di stringere la mano, come precauzione personale. Infatti, è stata fotografata mentre incontrava l’alto commissario dello Sri Lanka Saroja Sirisena e Sudath Talpahewa, a Buckingham Palace e non vi è stata alcuna stretta di mano.

