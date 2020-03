Canale 5, domani tornano “Le storie di Melaverde”

Edoardo Raspelli per Le Storie di Melaverde (domanialle 11.20 su Canale 5) ci accompagna di nuovo in Sardegna alla scoperta degli allevamenti delle capre, del loro latte e dei loro grandi formaggi.

La Sardegna è la regione italiana dove si alleva il maggior numero di capre: intorno alle 285 mila unità, su un totale che si avvicina agli 800 mila capi su tutto il territorio nazionale.

Il 46% del latte caprino italiano si produce in Sardegna, ma nonostante questo primato l’allevamento della capra, in questa regione, è rimasto per la maggior parte legato a sistemi tradizionali, fatti di piccole aziende, con un numero limitato di capi, e basati sul pascolo brado o semibrado.

Qualcosa però ora sta cambiando, grazie ad un progetto che sta portando avanti l’azienda leader in Italia nella produzione del latte di capra.

Edoardo Raspelli racconterà di nuovo due storie che rappresentano i due mondi che oggi convivono nel settore caprino sardo. Il tradizionale, legato alla cultura pastorale, e il nuovo che guarda al futuro, anche attraverso l’introduzione, sull’isola, di nuove razze di capre da latte.

Si parlerà di due formaggi singolari e di molti altri sapori tipici della Sardegna.