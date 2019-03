Domani Nadia Terranova sarà ospite di “Save the date”, in onda su Rai5

La scrittrice Nadia Terranova è l’ospite del nuovo appuntamento con “Save The Date”, in onda venerdì 15 marzo alle 22.45 su Rai5. A lei il compito di presentare alcuni appuntamenti della settimana culturale italiana come la mostra “Verrocchio, il Maestro di Leonardo” – fino al 14 luglio a Firenze, Palazzo Strozzi – che mette a confronto straordinari capolavori di Andrea del Verrocchio, artista simbolo del Rinascimento, con opere suoi contemporanei come Desiderio da Settignano, Domenico del Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Bartolomeo della Gatta, Lorenzo di Credi, e lo stesso Leonardo da Vinci. Ne parlano il curatore Andrea De Marchi e il direttore di Palazzo Strozzi Arturo Galansino. Obiettivo anche sulle mostre: “Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione” a Roma, Galleria d’Arte Moderna; “Pompei e gli Estruschi”, al Parco Archeologico di Pompei; “Boldini e la Moda” a Ferrara, Palazzo dei Diamanti. Per la prosa si parla di “Ombre Folli”, il testo del drammaturgo palermitano Franco Scaldati, scomparso cinque anni fa, che fu rappresentato per la prima volta a Santarcangelo nel 1997 e che oggi è riallestito dai due attori e registi Enzo Vetrano e Stefano Randisi. In teatro anche “Regina Madre”, di Manlio Santanelli, per la regia è di Carlo Cerciello, rituale onirico e psicologico di due fratelli alle prese con il fantasma della madre. Per la lirica, spazio all’opera di Christoph W. Gluck “Orfeo ed Euridice”, un nuovo allestimento del teatro dell’Opera di Roma, in coproduzione con Théâtre des Champs-Elysées, Château de Versailles Spectacles e Canadian Opera Company. L’opera, diretta dal Maestro Gianluca Capuano, con la regia di Robert Carsen, è una delle più celebri rappresentazioni del mito di Orfeo e del suo amore per Euridice. In sommario anche il nuovo lavoro di danza di Nicola Galli “Deserto Digitale”, una composizione coreografica dedicata alla ricerca musicale di Edgard Varèse e alla sua composizione Désert; l’opera “Agnese” di Filippo Casari, dalla commedia Agnese di Fitz-Henry; l’opera musical “Divina Commedia” di Marco Frisina su libretto di Gianmario Pagano, ispirato al poema dantesco. Il regista è Andrea Ortis, che interpreta anche Virgilio, mentre il ruolo di Dante è affidato a Antonello Angiolillo. In chiusura di puntata, Nadia Terranova presenta il libro “Addio Fantasmi”.