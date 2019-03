“Isola dei famosi”, Paolo Brosio contro tutti

Ci sono cose che a Paolo Brosio non devono toccare. I suoi occhiali da sole per esempio. Ecco perché il naufrago dell’Isola dei Famosi 2019 è andato su tutte le furie. Mentre il giornalista era in acqua, Sarah Altobello ha preso i suoi occhiali da sole custoditi in una sacca. Il motivo? I concorrenti stavano cercando di accendere il fuoco dopo che per far riabbracciare Marco Maddaloni con la moglie Romina hanno rinunciato al calore per 48 ore. Pare che dietro il tentativo di accensione ci fosse però Luca Vismara.

Una volta tornato in spiaggia, Brosio ha trovato il fuoco acceso e ha chiesto ai compagni di avventura come fossero riusciti nell’impresa. Appresa la verità Paolo si è scagliato contro tutti, rimproverandoli duramente per aver frugato tra le sue cose. Il naufrago però ha puntato il dito soprattutto contro il Vismara, perché è convinto che agisca sempre solo per trarre vantaggi personali.

