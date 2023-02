Velma, in sviluppo la seconda stagione dello spin-off di Scooby Doo

La banda di Scooby Doo ha avuto numerosi adattamenti tra film, videogiochi, serie tv e produzioni live action. Ora è stata confermata la seconda stagione di Velma

Il franchise di Scooby Doo è davvero intramontabile e non passa mai di moda. La banda che risolve i misteri è riuscita a mantenere la sua incrollabile popolarità nonostante i numerosi adattamenti. Velma, la più intelligente della Mystery Inc. gang ha ottenuto la sua serie indipendente che è in corso da gennaio 2023 e ora è stata confermata la seconda stagione targata HBO. Nel cast vocale della serie ci sono Constance Wu nei panni di Daphne, Sam Richardson nei panni di Shaggy, Glenn Howerton nei panni di Fred, Jane Lynch nei panni di Donna, Melissa Fumero nei panni di Sophie, Russell Peters nei panni di Aman, Wanda Sykes nei panni di Linda, Fortune Feimster nei panni di Olive, Sarayu Blue come Diya, Nicole Byer come Blythe, Kari Wahlgren come Evelyn e Yvonne Orji come Gigi, tra gli altri.

ALLA SCOPERTA DI VELMA

L’icona queer a collo alto è un personaggio complesso e intrigante a cui piace risolvere i misteri. Channing Dungey, presidente e CEO di Warner Television Group, ha confermato che è in via di sviluppo la seconda stagione della serie a lei dedicata, anche se il suo orientamento sessuale ha alimentato alcune polemiche quando è uscita la prima stagione. Parte del pubblico si è dimostrata molto felice del fatto che Velma Dinkley sia gay, ma altri sembrano intolleranti e hanno acceso dibattiti sui social alquanto discutibili.

Velma racconta le origini dei “cervelli non celebrati e sottovalutati della banda di Scooby-Doo Misteri Inc”. L’ultimo spin-off di Scooby-Doo si discosta dalla solita cifra stilistica del franchise, con tanto sangue e tanta violenza. Sebbene la serie si concentri principalmente su Velma, la serie ha fornito numerosi omaggi alle amate storie originali. Tuttavia, i critici hanno dato allo spin-off di Scooby-Doo un’accoglienza mista, con un punteggio di pubblico attuale del 7% su Rotten Tomatoes. Non è chiaro come la squadra di Dungey cambierà la situazione attuale di Velma, ma una cosa è certa: la seconda stagione è in arrivo.

LA STORIA DI VELMA

Per più di 50 anni Scooby-Doo è stata una delle icone più riconoscibili nella cultura popolare. E durante quei 50 anni, Velma è stata anche interpretata e doppiata da numerose attrici famose, tra cui Linda Cardellini, che è a favore dell’inclusione di Velma come personaggio queer nelle ultime iterazioni di Scooby-doo. “Adoro! Penso che sia fantastico”.