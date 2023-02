U2 in concerto nel 2023, l’annuncio durante il Super Bowl: la residency a Las Vegas

Dopo 4 anni gli U2 tornano sul palco il prossimo autunno. Grande assente Larry Mullen J, sostituito da Bram van den Berg.

A distanza di quattro anni, gli U2 tornano in concerto. L’attesa che sembrava infinita è terminata e ora il gruppo rock guidato da Bono è pronto per tornare sul palco. La band irlandese ha dato l’annuncio durante il Super Bowl ma i fan che da sempre seguono il gruppo sapevano già che poteva esserci qualcosa di simile nell’aria. Già dalla scorsa estate, infatti, circolavano voci circa una possibile residency a Las Vegas e ora il tutto ha trovato conferma. Inutile dire che è già scattata la corsa al biglietto, anche se ancora non è stata aperta la prevendita. I quattro anni di lontananza del gruppo si fanno sentire ma, come spesso accade, l’attesa aumenta il piacere e i concerti degli U2 a Las Vegas si presentano carichi di aspettativa.

L’ANNUNCIO DEGLI U2

“Novità in arrivo… Sintonizzatevi per un annuncio speciale questa domenica con il Super Bowl per scoprire di più”, avevano dichiarato i membri della band, facendo saltare sulle sedie i loro supporter. Gli U2 non erano gli ospiti dell’evento, visto che lo spazio dell’intrattenimento è stato affidato a Rihanna, che ha stupito tutti rivelando la seconda gravidanza mostrandosi con una tuta oversize davanti a milioni di persone in tutto il Paese e nel mondo. Gli U2 però c’erano, erano lì, anche se in forma virtuale con un filmato che è stato trasmesso durante l’intervallo con il quale è stato annunciato L’UV Achtung Baby Live at the Sphere. L’appuntamento è per il prossimo autunno, quando gli U2 sono stati invitati per inaugurare la MSG Sphere di Las Vegas. Si tratta di un grande impianto che può contenere oltre 17mila persone a regime ma che, con alcune modifiche, può arrivare fino a 20mila.

IL RITORNO SUL PALCO DEGLI U2

Il gruppo irlandese, quindi, tornerà in grande stile sul palco dell’arena di Las Vegas dopo quattro anni ma non potrà contare sulle performance del suo batterista Larry Mullen Jr, che per un po’ di tempo dovrà stare fuori a causa di un intervento chirurgico. Il suo posto verrà momentaneamente preso da Bram van den Berg. “Affrontiamo lo Sphere senza il nostro compagno di band alla batteria, ma Larry si è unito a noi nel dare il benvenuto a Bram van den Berg, che è una forza. Lo spettacolo allo Sphere è in lavorazione da molto tempo. Non vogliamo deludere la gente, tanto meno il nostro pubblico che è sempre stato il quinto membro della band”, hanno dichiarato gli U2 in una nota.