Spot del Super Bowl con prezzi da capogiro

Il Super Bowl 2023, la 57° edizione della finale del campionato della National Football League, si terrà domenica ed è considerato uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno. Durante la partita, che sarà trasmessa su Fox, saranno trasmessi spot televisivi di ogni tipo.

Secondo un articolo di Deadline, il 95% degli spazi pubblicitari sono stati venduti già dallo scorso settembre, a un costo di 7 milioni di dollari ciascuno, raggiungendo il valore massimo degli ultimi anni. Tutti gli spazi pubblicitari durante la partita sono stati venduti, tuttavia rimangono tre spot nel pre-partita e uno e mezzo nel post.

Molti dei grandi studi di Hollywood presenteranno i loro spot durante il Super Bowl, tra cui Warner Bros. Pictures che presenterà The Flash, e le oramai solite compagnie come Universal, Disney e Paramount. In generale, il Super Bowl rappresenta un’opportunità unica per le aziende di ottenere una grande visibilità e aumentare il loro brand.