Oscar, l’inadeguatezza dell’Academy di fronte allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock

“Sono sicura che tutti voi ricordate che abbiamo vissuto un evento senza precedenti agli Oscar. Quello che è successo sul palco è stato assolutamente inaccettabile e la risposta della nostra organizzazione è stata inadeguata”. Durante la cerimonia Oscars Nominee Luncheon Janet Yang, presidente dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha ammesso le difficoltà dell’organizzazione nel gestire l’episodio dello schiaffo sferrato da Will Smith a Chris Rock durante la presentazione della categoria del Miglior documentario nel corso della cerimonia degli Oscar 2022. Dopo una battuta di Rock sulla testa calva della moglie Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia, l’attore ha colpito il presentatore sul volto e ha urlato: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!”. Yang ha proseguito: “Abbiamo imparato da questo che l’Academy deve essere pienamente trasparente e responsabile nelle sue azioni, e soprattutto in tempi di crisi dovete agire rapidamente, con compassione e con decisione per noi stessi e per la nostra industria. Non dovreste e non potete aspettarvi di meno da noi andando avanti”.

LA VICENDA

Subito dopo l’accaduto Smith, vincitore del Premio Oscar come Miglior attore protagonista nel film King Richard, ha presentato le dimissioni dall’Academy: “Ho tradito la fiducia dell’Academy. Ho privato gli altri nominati e vincitori della loro opportunità di festeggiare e di essere celebrati per il loro lavoro straordinario. Ho il cuore spezzato”. L’Academy ha poi escluso l’attore dagli Oscar per i successivi dieci anni: “La 94ª edizione degli Oscar doveva essere una celebrazione dei tanti individui nella nostra comunità che hanno fatto un lavoro incredibile nello scorso anno; tuttavia, quei momenti sono stati oscurati dall’inaccettabile e dannoso comportamento che abbiamo visto mettere in atto sul palco da Smith”. In un video pubblicato nel luglio dello scorso anno, l’attore si è scusato nuovamente per l’accaduto e ha rivelato di aver cercato di contattare Chris Rock, che però non era “ancora pronto per parlare, e quando lo sarà, si farà sentire”. La carriera di Smith, tuttavia, è ripresa. Recentemente, l’attore è apparso nel film drammatico sulla schiavitù Emancipation e ha confermato le riprese del quarto episodio di Bad Boys.