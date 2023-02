Madame e il tweet di pace: “Con Anna Oxa a Sanremo non è successo niente”

Niente bicchieri lanciati nel backstage di Sanremo: Madame spegne definitivamente i gossip.

Sanremo è finito e come tutte le cose che ci hanno fatto compagnia per un po’, ha lasciato un senso di vuoto e di smarrimento in chi ha trascorso l’ultima settimana dietro le dinamiche scatenate dagli artisti sopra e dietro il palcoscenico del teatro Ariston. Una delle vicende che ha maggiormente appassionato il pubblico, infatti, non si è svolta in diretta nazionale ma dietro le quinte. O meglio, non si è mai svolta ma per lunghe ore è stato come se fosse accaduto. Infatti, Anna Oxa e Madame sono state al centro di un intrigo che ha tenuto banco per l’intera terza serata, quando poi ci si è resi conto che non era successo nulla. “È stato bello finché è durato”, ha azzardato qualcuno, anche se le due protagoniste non sono state così felici di essere state al centro del gossip, per giunta inventato.

COSA È SUCCESSO NELLA TERZA SERATA

A un certo punto, mentre era in corso la gara dei cantanti e gli artisti in gara si stavano esibendo, inizia a circolare la voce che due artisti avrebbero avuto uno scontro. Vengono fornite solo le iniziali e da diverse parti si fa largo la voce che le protagoniste fossero Madame e Anna Oxa. La tensione della gara cresceva così come quella per scoprire nuovi dettagli sull’ipotetica lite, finché qualcuno non fa circolare sui social la voce che il diverbio sia nato perché Anna Oxa ha invitato Madame a vaccinarsi. Sarebbero volati bicchieri pieni d’acqua e insulti tra le due, tanto che, stando al racconto che montava sui social, Anna Oxa si sarebbe andata a chiudere in bagno. La Rai ha immediatamente smentito questa narrazione inviando una nota in sala stampa e la stessa Anna Oxa, durante la serata, ha dichiarato che quanto si stava dicendo sul suo conto non era vero. Tutto questo nel silenzio di Madame. La mattina successiva, Anna Oxa ha addirittura pubblicato una foto con la polizia, alimentando così le voci che qualcosa, in realtà, fosse successo. Ma anche stando alle ricostruzioni, dietro le quinte non ci sarebbero state discussioni, liti e tanto meno lanci di bicchieri.

IL TWEET DI MADAME

A distanza di diverse ore dalla fine della kermesse, anche Madame ha detto la sua, smentendo definitivamente la ricostruzione della lite con Anna Oxa. “Con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore per te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica”.