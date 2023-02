Addio all’attore Austin Majors, da bambino recitò in New York Police Department

Aveva 27 anni. La sorella: “Il suo obiettivo nella vita era rendere felici le persone”

Austin Majors, l’ex baby attore della serie tv “New York Police Department”, è morto sabato 11 febbraio a Los Angeles all’età di 27 anni. Secondo il medico legale della contea di Los Angeles, la causa del decesso non è ancora stata determinata e il caso è stato “rinviato” in attesa degli esami autoptici.

Secondo il sito di gossip TMZ, che ha dato la notizia, il giovane attore è deceduto in una struttura di accoglienza per senzatetto.

Nato il 23 novembre 1995, Majors era noto soprattutto per il ruolo di Theo Sipowicz, figlio del detective Andy Sipowicz, interpretato da Dennis Franz, protagonista del telefilm “New York Police Department” dal 1999 al 2004. Nel 2002 aveva ricevuto il premio Young Artist per il suo lavoro nella serie tv, che complessivamente ha vinto 20 Emmy Awards nel corso delle sue 12 stagioni.

I crediti televisivi di Majors includono anche episodi di “E.R. – Medici in prima linea”, “La vita secondo Jim”, “NCIS – Unità anticrimine”, “American Dad”, “Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane” e “How I Met Your Mother”.

In una dichiarazione affidata al “Los Angeles Times”, Clear Talent Group, l’agenzia che rappresentava Majors, ha ricordato l’attore “come una persona premurosa, generosa e di buon cuore”. “Laureato alla School of Cinematic Arts dell’Università della California, con la passione per la regia e la produzione musicale, il talento di Austin era sconfinato”, prosegue il comunicato.

“Austin era molto felice e orgoglioso della sua carriera di attore”, ha dichiarato Kali Majors-Raglin, sorella dell’attore, in una dichiarazione affidata al “Los Angeles Times. “Il suo obiettivo nella vita era rendere felici le persone”.