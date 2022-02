Titanic ma con una gatta al posto di Rose: spopola il video del San Valentino alternativo

Un nuovo video di OwlKitty sostituisce Kate Winslet in Titanic. Il film assume così un nuovo senso romantico con Leonardo DiCaprio e la gatta Lizzy.

Titanic è o non è uno dei film più romantici della storia del cinema? Sì, lo è e rivederlo nel giorno di San Valentino può essere un buon modo per incorniciare la festa degli innamorati. È vero, non è finisca bene la storia, ma il regista James Cameron ha detto che Jack non ci poteva starci su quel pezzo di legno galleggiante insieme a Rose e noi non possiamo far altro che metterci l’anima in pace. Quello che possiamo fare però, è dare uno sguardo alternativo al romanticismo del film.

Thibault Charroppin e Olivia Boone sono una coppia di creativi videomaker che si dilettano nella post-produzione con software di editing. Sono loro i proprietari dietro all’account Owl Kitty, in cui a far da protagonista è la loro gatta nera Lizzy. La loro specialità è inserire la gatta nelle immagini dei film più famosi, come accaduto con Jurassic Park, Mamma ho perso l’aereo, Lo squalo, Shining, E.T. e Godzilla vs Kong, tanto per citarne alcuni. Stavolta è toccato al capolavoro Titanic a mostrare il suo lato felino, immaginando Lizzy al posto di Rose. Questo qui sotto è il risultato che non è perfetto tecnicamente (per quanto il lavoro sia molto buono e i video che mostrano il lavoro dietro le quinte siano altrettanto divertenti), ma vale la pena vederlo per farsi due risate.

Titanic: trama e trailer del film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet

La storia del film è narrata da Rose DeWitt Bukater (Gloria Stuart), un’anziana signora sopravvissuta al terribile naufragio del transatlantico RMS Titanic, avvenuto nell’aprile del 1912. Rose (Kate Winslet) è una adolescente britannica che si imbarca con la madre Ruth (Frances Fisher) e lo spocchioso fidanzato Cal Hockley (Bill Zane), che è costretta a sposare per sanare i debiti della sua famiglia. Oppressa dal suo destino, Rose si arrampica sul parapetto, decisa a togliersi la vita. La ragazza, tuttavia, viene dissuasa dallo squattrinato Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) e Cal, per ringraziare il giovane, lo invita in prima classe per una cena tra la gente dell’alta borghesia.

Quella sera, Cal dona a Rose un formidabile gioiello appartenuto a Luigi XVI, chiamato ‘il Cuore dell’Oceano’. Ma la ragazza preferisce passare il suo tempo con Jack, piuttosto che sopportare la presenza del suo arrogante promesso sposo. Tra i due nasce ben presto un sincero e profondo sentimento, ma Cal si accorge della relazione clandestina e impone a Rose di non frequentare più Jack.

Nonostante la ragazza provi a sottostarsi al matrimonio organizzato da sua madre, i sentimenti che prova per Jack sono troppo forti e i due si dichiarano amore. Il giovane dipinge un erotico ritratto dell’amata e la coppia progetta di fuggire segretamente insieme, una volta sbarcati in America. Ma il destino non si mostrerà clemente con loro.



comingsoon.it