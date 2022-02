Michelle Hunziker rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi: ‘Come un lutto, mi sento fallita’

Michelle Hunziker non ha problemi ad ammetterlo, la separazione da Tomaso Trussardi da cui ha avuto le due figlie Sole, 8 anni, e Celeste, 6, fa male. La showgirl 45enne dopo giorni rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con l’imprenditore 38enne. A Verissimo confessa: “E’ come un lutto, mi sento fallita”.



La svizzera si è rialzata tante volte nella vita, è una donna forte che conserva sempre il sorriso sulle labbra. In tv Michelle spiega: “Bisogna affrontare le difficoltà e andare avanti, avere le giuste priorità e poi mai abbattersi e non attaccare agli altri i propri zaini di sofferenza. Mi chiedono: ‘Come mai ridi sempre?’. Io sono un cuor felice di natura e sono pudica per quel che riguarda i miei sentimenti, quello che vivo di difficile e triste me lo ‘smazzo’ da sola o solo con qualcuno con cui sono in grande confidenza, perché vorrei essere la testimonianza che ci sono momenti difficili ma ci si può rialzare”.



Quando le si domanda come si senta ora, dopo l’addio con Tomaso, a cui è stata legata per dieci anni, la Hunziker confida: “C’è sempre una dicotomia nella mia vita: nei momenti più difficili ci sono cose molto belle. Una separazione è sempre una grande sofferenza, un lutto da affrontare. Ti senti una fallita ma è anche un nuovo inizio”. Facendo riferimento al suo one woman show, Michelle Impossible, in onda in prima serata il 16 e il 23 febbraio su Canale 5, aggiunge: “Questo show e il team con cui sto lavorando sono stati per me terapeutici, come è stato il pubblico di ‘Zelig’ nel periodo della setta. Avere la testa impegnata in qualcosa che hai sempre sognato aiuta sempre”.

Per Michelle Hunziker questa è la seconda separazione. La prima, quella con Eros Ramazzotti, da cui ha avuto la primogenita Aurora, 25 anni, è arrivata nel 2002. I due si erano conosciuti nel 1995 e si erano sposati nel 1998. Il divorzio è stato firmato nel 2009. La fine del suo primo matrimonio l’ha aiutata in qualche modo a essere più forte ora. “Quando hai la mia età è diverso, un conto a 23, 24 anni: emotivamente una separazione ha una potenza distruttiva, ti senti morire dentro. Però quando hai l’esperienza di vita è diverso. Io salvo sempre il bello sfogliando l’album dei ricordi vedo solo il bello, ho una memoria selettiva”, sottolinea.

La bionda subito dopo aggiunge: “Sicuramente sono all’inizio di un periodo molto difficile, ma sono convinta di aver fatto la scelta giusta: dieci anni bellissimi e due figlie bellissime da salvare per il futuro. Io voglio molto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre”.

Anche accorciare la sua lunga chioma dopo 25 anni è stato un forte indizio del cambiamento: “Noi donne siamo fatte così: quando abbiamo bisogno di cambiare radicalmente qualcosa diamo un taglio a tanti aspetti della vita. E anch’io, a un certo punto, ho voluto tagliare i capelli per trovare la forza dentro di me”.

Michelle Hunziker guarda avanti portandosi dietro solo i ricordi più intensi e belli e cancellando le cose brutte: “Non riesco a essere arrabbiata neanche con le persone che hanno segnato il periodo in cui ero prigioniera della setta perché alla fine mi hanno dato tanto di quella che sono oggi. Ora manipolarmi è impossibile”.

Nel suo show ci sarà la figlia Aurora Ramazzotti, ci sarà soprattutto il suo ex Eros, una reunionin televisione che arriva dopo tantissimi anni: “Non avrei mai pensato accettasse l’invito. Si chiude un cerchio importante. E’ un’ulteriore testimonianza che le cose belle vanno sempre salvate”.



