Mattino 5, Federica Panicucci ringrazia il fidanzato per il regalo di San Valentino: il commento di Francesco Vecchi

Si è conclusa in dolcezza la puntata di Mattino 5 in onda oggi, 14 febbraio. In linea con la ricorrenza di San Valentino che protegge gli innamorati, i titoli di coda del programma di Canale 5 sono stati trasmessi mentre Federica Panicucci mostrava il rigoglioso mazzo di rose rosse inviatole dal fidanzato Marco Bacini a cui è andato il suo ringraziamento. “Io volevo augurare buon San Valentino a tutti e queste sono le rose che mi sono arrivate dal mio Marco. Quindi grazie al mio Marco e buon San Valentino a lui” è stato il messaggio che la conduttrice ha inviato al compagno, spesso con lei protagonista dei post social che raccontano del loro grande amore.



Decisamente più riservato Francesco Viola che, contrariamente alla sua collega, ha preferito non fare alcun accenno alla sua vita privata nonostante la richiesta di Federica. “E tu Francesco? Non vuoi augurare buon San Valentino?” la domanda della conduttrice; “Ma io lo ho già augurato”, ha replicato il giornalista che si è limitato a fare i complimenti a Marco Bacini per il romantico gesto pensato per la sua amata.



Quest’anno Federica Panicucci e Marco Bacini si sposeranno dopo cinque anni d’amore. La data è ancora top secret, ma qualcosa la conduttrice lo già anticipato: “Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico” ha affermato parlando del bellissimo capitolo sentimentale della sua vita iniziato dopo la fine del matrimonio con Mario Fargetta, padre dei suoi due figli, con cui è stata sposata fino al 2015.



