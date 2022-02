“Doctor Strange nel Multiverso della follia”: cosa c’è nel trailer ufficiale del cinecomic Marvel

Presentato nella notte del SuperBowl, il film con Benedict Cumberbatch nei panni dello Stregone Supremo dell’universo Marvel, diretto da Sam Raimi, è tra i titoli più attesi del 2022

Non che gli appassionati avessero molti dubbi, ma il trailer presentato ieri alla notte del Super Bowl ha mostrato chiaramente che “Doctor Strange nel Multiverso della follia”, nelle sale dal 4 maggio, è uno dei film più attesi del 2022.

Ventottesimo titolo del Marvel Cinematic Universe (MCU), quinto della Fase 4, aperta da ‘Black Widow’, il personaggio del Mago Supremo dell’Universo Marvel, interpretato da Benedict Cumberbatch e diretto da Sam Raimi, autore della prima trilogia su Spider-Man nonché ‘maestro’ dell’horror, torna in questo secondo film a lui dedicato e che – a guardare il trailer – si annuncia epico.

La storia parte dal momento in cui in ‘Spider-Man: No Way Home’ Peter Parker chiede a Strange un incantesimo che faccia dimenticare a tutto il mondo la sua identità segreta. Qualcosa va male, molto male, e la magia spalanca le porte del Multiverso, con mostruose minacce che ora hanno accesso alla nostra realtà.

Cosa vediamo nel trailer

Diciamo subito che il film raccoglie tutti i semi piantati soprattutto nelle serie del MCU, da ‘WandaVision’ a ‘What if…?’ a ‘Loki’.

Il marchio di Raimi emerge chiaramente dalle prime inquadrature, con case diroccate, scale verso il nulla, orologi frantumati e una sensazione generale di angoscia. Strange ha strappato il tessuto stesso della realtà e tutto intorno sembra disgregarsi. Il mago però non è solo, e mentre il fedele Wong (Benedict Wong) lo mette in guardia dalle minacce in arrivo, al suo fianco vediamo America Chavez (Xochitl Gomez), l’eroina nota come Miss Marvel col potere di aprire varchi nella realtà.

Vediamo anche il regno mistico di Kamar-Taj, dove gli stregoni vengono addestrati, travolto da una nuvola nera mentre di spalle appare Rintrah, essere mostruoso simile a un minotauro.

Non manca nemmeno il Barone Mordo (Chiwetel Ejiofor), ex alleato di Strange passato al lato oscuro. Poi appare Strange ammanettato e scortato da guardie che ricordano l’Iron Legion di Tony Stark e che lo conducono in una sala dove lo attendono persone apparentemente in attesa di giudicarlo. Qui potrebbe esserci una delle sorprese più grandi di tutto il film. Uno dei giudici dice “Dovremmo dirgli la verità” e secondo alcune ipotesi potrebbe trattarsi di Charles Xavier (Patrick Stewart), il mentore degli X-Men che in questo modo verrebbero (finalmente!) introdotti nel Marvel Cinematic Universe.

Tra mostri tentacolari e dimensioni oscure, Strange continua a lottare affiancato anche da Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), fino al finale del trailer, che rivela i due personaggi più spaventosi: lo Strange Supreme che in ‘What if…?” abbiamo visto corrotto dal lato oscuro e quello che in puro stile horror, sembra essere a tutti gli effetti uno Strange zombie. Del resto, c’è Raimi alla regia, no?

Se vi aspettavate risposte da questo trailer, sappiate che vedrete solo moltiplicate le vostre domande. Appuntamento Al 4 maggio.