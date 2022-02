Carnevale di Venezia 2022: l’opening parade dà il via a una festa che diventa simbolo della ripartenza

Sul Canal Grande ha sfilato il corteo delle imbarcazioni storiche e scenografiche con a bordo i personaggi che nel tempo hanno reso il Carnevale di Venezia uno dei più famosi e amati al mondo

Ha 1600 anni il Carnevale di Venezia e quest’anno, dopo l’edizione sospesa del 2020 e quella digitale del 2021, si annuncia più festoso del solito. L’opening parade “Venezia lux futura” domenica 13 febbraio ha dato inizio alla manifestazione che prosegue fino a martedì 1 marzo.



«La sfilata sull’acqua è una novità dell’edizione 2022», ci racconta Massimo Checchetto, direttore artistico del Carnevale. «Non l’avevamo annunciata per paura degli assembramenti, ma un corteo di venti imbarcazioni storiche e scenografiche sono partite da Cà Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia, per scivolare sul Canal Grande fino al bacino di San Marco».



Sulle acque hanno sfilato la Serenissima della Regata Storica, due magnifiche Bissone, la Veneziana e la Bizantina, affiancata da due imbarcazioni con a bordo i Medici della Peste e il Toro della Compagnia dell’Arte dei Mascareri.



Il momento più emozionante? Quando una sfera volante illuminata è stata liberata per ondeggiare nei cieli veneziani creando un’atmosfera onirica. Si ispira del resto a Salvador Dalì e alla sua storica frase “E più di tutto mi ricordo il futuro” il tema dell’anno “Remember the Future”.



L’opening night è stato davvero il prologo di quello che potrebbe essere il Carnevale della ripartenza post Covid. «Almeno lo speriamo!», dice Checchetto. «Per evitare la folla nelle solite vie, abbiamo distribuito il carnevale per tutta la città. Da oggi in poi ci saranno ovunque, persino al Lido e sulle isole, dei Wonder Point, dove artisti giocolieri, saltimbanchi e maghi metteranno in scena i loro show spontanei. Ma per far tesoro anche dell’esperienza dell’anno scorso, questi spettacoli saranno visibili anche in digitale su Televenezia, commentati da due protagonisti dei nostri Carnevali, il Principe Maurice e Linda Pani».



Non mancheranno però in questa edizione alcuni grandi eventi come Nebula Solarisdal 18 febbraio all’Arsenale con due spettacoli al giorno creati con l’acqua e il fuoco e i Dinner Show, gli eventi privati con cena e intrattenimento curati dalla creatività immaginifica di Antonia Sauter.



«E per finire c’è il Carnevale della Cultura», aggiunge il direttore artistico. «I nostri musei resteranno aperti e gli artisti delle commedie dell’Arte organizzeranno spettacoli nei vari palazzi della città».



