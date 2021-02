Neffa per la prima volta con Coez: il nuovo singolo Aggio perzo ‘o suonno

Neffa arriva su Instagram: il cantante ha pubblicato Aggio perzo ‘o suonno in collaborazione con Coez.

Neffa è tornato, e lo ha fatto alla grande. Il cantautore di Scafati ha pubblicato un nuovo singolo, Aggio perzo ‘o suonno, in collaborazione con uno dei cantautorapper più amati degli ultimi anni: Coez. Non solo. Per l’occasione l’artista ex Sangue Misto ha infatti debuttato anche su Instagram, inaugurando il suo account ufficiale.

Neffa con Coez: Aggio perzo ‘o suonno



L’annuncio è arrivato tramite social da parte dello stesso cantautore campano, che ha dato appuntamento ai fan per il trascorso 12 febbraio, pubblicando anche l’artwork ufficiale e regalando qualche altro dettaglio sul nuovo brano.

Per l’occasione l’ex rapper dei Sangue misto collabora con Coez e si fa produrre da TY1, noto anche come DJ Tayone, artista che negli ultimi anni ha collaborato con grandissimi nomi del mondo hip hop italiano, tra cui Noyz Narcos e Speranza, Clementino e Izi e anche Marracash. L’annuncio è stato dato anche da Coez, che su Instagram ha scritto: “Una volta un ragazzo commento un mio post scrivendo: ‘Se Neffa e Coez facessero un feat a chi dei due spetterebbe fare il ritornello?’ Il 12 febbraio lo saprete”.

L’altra grande novità per l’universo Neffa, o forse la più grande novità, è il suo approdo su Instagram. Il 53enne cantaurore e rapper campano ha inaugurato il suo profilo sul celebre social proprio con l’annuncio del suo nuovo singolo con Coez.

Per quanto riguarda la propria carriera, ricordiamo che di recente Giovanni Pellino è stato fermo. Il suo ultimo album, Resistenza, risale al 2015, anche se di tanto in tanto si è lasciato andare a vari duetti, ad esempio con Rocco Hunt.





Mauro Abbate, Notiziemusica.it