Italia 1, stasera andrà in onda “Justice League”

Stasera, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Justice League”, il film diretto da Joss Whedon e Zack Snyder.

Dopo il sacrificio di Superman, Batman è pronto a fronteggiare una nuova minaccia che potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza dell’umanità. L’Uomo Pipistrello decide di rivolgersi a Wonder Woman per formare un team di supereroi in grado di affrontare un nemico di tali proporzioni. Il reclutamento coinvolge Flash, il signore dei mari Aquaman e Cyborg, ora impegnati in una lotta contro il tempo per salvare il mondo prima che sia troppo tardi.