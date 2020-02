Canale 5, stasera torna “Grande Fratello Vip”

Stasera, in prima serata su Canale 5, undicesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

È San Valentino anche nella Casa di “Gf Vip”. I sentimenti saranno al centro della puntata… ma tutto quello che accadrà avrà un lieto fine?

Lieto fine anche per Pago e Serena? A mettere in crisi la loro storia d’amore fu l’intesa che nacque tra la Enardu e Alessandro Graziani, ex tentatore di “Temptation Island Vip”, proprio la scorsa estate. Alfonso Signorini ha chiesto a Maria De Filippi di poter intervistare Alessandro Graziani durante una puntata di “Uomini e donne”. Ottenuto il consenso della conduttrice e dello stesso Graziani, si è svolto un serrato faccia a faccia nel quale il ragazzo ha raccontato dirompenti verità che saranno rivelate stasera a “Grande Fratello Vip”.

Non solo. “Scottanti “rivelazioni sulmarito di Adriana Volpe che con un colpo di scena entrerà nel loft di Cinecittà per augurare buon san Valentino alla moglie.

Festa degli innamorati all’insegna del romanticismo anche per Paola Di Benedetto: il suo Fede – cantante del duo Benji e Fede – le ha dedicato una canzone che la modella ascolterà per la prima volta in diretta.

Infine, Barbara Alberti torna in studio per raccontare i motivi che l’hanno portata a ritirarsi.