Silvia Provvedi svela: “Sarà una bambina”. E parla di Corona

Silvia Provvedi è una delle ospiti della puntata di domani di Verissimo, in onda alle 16.00 su Canale5.

La frizzante cantante, metà del duo de Le Donatella ha annunciato poche settimane fa di aspettare il suo primo figlio e in esclusiva a Silvia Toffanin ha rivelato il sesso del nascituro.

La cantante, sorella di Giulia, è al settimo cielo per l’arrivo del suo primo figlio, frutto dell’amore con Giorgio De Stefano. Ha ormai definitivamente archiviato la lunga storia d’amore con Fabrizio Corona e si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua vita. È nel salotto di Verissimo che, per la prima volta, ha svelato il sesso del bambino in arrivo, che dovrebbe nascere a giugno: “Ero convintissima fosse un maschio, invece si preannuncia l’arrivo di una bambina molto carica di energia. Sarà una Donatella degna erede delle due sorelle e per questo avrà una mamma un po’ pazza!” Non trattiene la risata Silvia Provvedi nel raccontare l’arrivo dell’erede, una gioia incontenibile per lei dopo anni di difficoltà e di sofferenza.

Accanto a Giorgio, infatti, Silvia Provvedi sembra aver finalmente trovato l’equilibrio e la serenità che le erano mancati in passato e adesso riesce a fare progetti per il futuro. “Il mio augurio più grande è poter avere con il mio compagno serenità, felicità e unione. Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole”, dice la cantante, nei cui occhi si legge una grandissima euforia. Insieme a sua sorella formano da sempre un duo inseparabile, iconico e divertente, amato dai fan per la grandissima ironia e autoironia. Nonostante la facciata, nonostante i sorrisi che Silvia Provvedi non ha mai negato ai suoi tantissimi seguaci, in passato ci sono stati tanti momenti difficili per lei, situazioni che l’hanno segnata ma che l’hanno resa la donna che è oggi: “Per la prima volta sto pensando solo ed unicamente al mio presente e al mio futuro. Il passato l’ho realmente accantonato, ma senza dimenticarlo.”

In quel passato, ovviamente, c’è anche il suo ex fidanzato Fabrizio Corona, per il quale Silvia Provvedi non rinnega tutto quello che ha fatto per lui durante il periodo della loro relazione. “Per Fabrizio provo un po’ di tristezza, gli auguro serenità nel suo futuro e soprattutto per suo figlio. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, tornerei anche in televisione per difenderlo, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente. A volte per fare del bene finisci di non farlo a te stessa”, ha detto la Provvedi alla Toffanin ricordando i tanti momenti vissuti al fianco dell’ex re dei paparazzi.

Francesca Galici, ilgiornale.it