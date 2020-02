Rai1, domani inizia il nuovo ciclo di “Una storia da cantare”

Dopo il successo di ascolti in Tv e sul web della prima edizione, torna sabato 15 febbraio in prima serata su Rai1 “Una storia da cantare”, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli.

La prima puntata sarà dedicata al Festival di Sanremo, a pochi giorni dal termine dell’edizione dei record. Saranno sei le storie di cantautori che, con il loro passaggio sul palco dell’Ariston, hanno scritto pagine memorabili: da Vasco Rossi, con la sua “Vita spericolata”, ad Adriano Celentano e i “24.000 baci” e “Chi non lavora non fa l’amore”, passando per il recordman di vittorie della kermesse Domenico Modugno con pezzi come “Nel blu dipinto di blu” e “Dio, come ti amo” o Ivano Fossati, autore di brani straordinari come “E non finisce mica il cielo” interpretata da Mia Martini o “Le notti di maggio”, presentata da Fiorella Mannoia, entrambe vincitrici del Premio della Critica. E ancora Sergio Endrigo, sul podio sanremese con le sue “Canzone per te” e “Lontano dagli occhi”, fino a “Ciao amore ciao” che segnò l’unica, drammatica partecipazione di Luigi Tenco al Festival di Sanremo.

Nel ruolo di narratore c’è il cantautore Enrico Ruggeri, conduttore e “storyteller” avvincente, che con Bianca Guaccero metterà insieme parole e note, aneddoti e curiosità, filmati e testimonianze, canzoni e momenti indimenticabili, per raccontare una storia musicale che appartiene a tutto il paese. Big e giovani cantautori interpreteranno dal vivo i celebri brani di questi artisti, sostenuti da una grande band diretta da Maurizio Filardo, davanti alle ottocento persone del pubblico dell’Auditorium di Napoli. Insieme a loro, amici, attori e personaggi dello spettacolo racconteranno il loro rapporto esclusivo con i cantautori e le loro canzoni.

Gli ospiti della prima puntata sono: Ermal Meta, Beppe Fiorello, Elio, Irene Grandi, Bugo, Leo Gassman, Serena Rossi, Paola Turci, Stefano Fresi, Fabrizio Moro, Patty Pravo, Renzo Arbore, Sergio Cammariere, Noemi, Giuliano Palma, Giusy Buscemi, Maldestro, i Decibel e Funk Off.

Come sempre il pubblico a casa sarà chiamato a partecipare attraverso l’hashtag #unastoriadacantare, condividendo i propri ricordi legati agli artisti e ai loro intramontabili brani.

“Una storia da cantare” tornerà, poi, sabato 22 febbraio con una puntata dedicata a Mina, straordinaria interprete che quest’anno spegnerà le 80 candeline, mentre il 29 febbraio sarà la volta degli indimenticabili e indimenticati Pino Daniele, Enzo Jannacci e Rino Gaetano.

“Una storia da cantare” è un programma scritto da Ernesto Assante, Gino Castaldo, Matteo Catalano, Alberto Di Risio, Angela Fortunato, Duccio Forzano, Pietro Galeotti ed Enrico Ruggeri. La regia è di Duccio Forzano.