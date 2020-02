Johnny Depp e i suoi “Hollywood Vampires” a Milano un giorno prima

Gli Hollywood Vampires, il gruppo composto da Johnny Depp, Joe Perry e Alice Cooper, anticipa di un giorno per motivi tecnici la sua data italiana, dal 10 al 9 settembre prossimo, sempre al Mediolanum Forum di Assago (Milano).



La band torna in Italia a due anni dallo show sold out al Lucca Summer Festival. Sua maestà rock and roll Joe Perry, la superstar di Hollywood Johnny Depp e l’icona dello shock rock Alice Cooper, saranno in tour questa estate in Europa, un lungo viaggio che portera’ il supergruppo rock americano in Germania, Austria, Polonia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia, Svizzera e in altri Paesi ancora. All’inizio dell’anno gli Hollywood Vampires hanno concluso un tour in sedtte città del Nord America che ha contato anche uno spettacolo sold-out al noto Greek Theatre di Los Angeles.

L’anticipazione della data italiana di settembre è stato annunciata dal management della band, specificando che il cambiamento è dovuto a “difficoltà logistiche relative ai trasferimenti del personale e del materiale tecnico attraverso l’Europa”, specificando che “i biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data e non dovranno essere sostituiti” e avvertendo che quanti non potranno seguire lo show nella nuova data “potranno chiedere il rimborso presso il punto vendita di acquisto entro e non oltre il 14 Settembre 2020 presentando il biglietto integro in tutte le sue parti”.

Adnkronos